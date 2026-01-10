«Золотое кольцо России» расширят за счет 49 городов и сел семи регионов

К 60-летию «Золотого кольца России», которое наступит в 2027 году, туристический маршрут будет расширен за счет включения еще 49 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

После обновления «Золотое кольцо» впервые пройдет по территории Нижегородской и Тверской областей. Также его частью станут национальные парки «Плещеево озеро» и «Мещера».

«Такое расширение будет дополнительно способствовать повышению туристической привлекательности регионов «Золотого кольца», – отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

К тому же, по словам заместителя Председателя Правительства, этот шаг поможет обеспечить к 2030 году рост доли туризма в ВВП страны до 5% и увеличение числа турпоездок до 140 млн. Соответствующую цель ранее поставил Президент России Владимир Путин.

Во Владимирской области в состав «Золотого кольца» войдут: город Александров, поселок Боголюбово, город Вязники, город Гусь-Хрустальный, город Гороховец, село Кидекша, город Киржач, город Кольчугино, поселок городского типа Мстера, город Муром и город Юрьев-Польский.

В Ивановской области частью туристического маршрута станут: город Гаврилов Посад, город Кинешма, поселок городского типа Палех, город Плес, деревня Холуй, город Шуя, город Южа и город Юрьевец.

В Костромской области «Кольцо» пополнят: город Галич, город Нерехта, поселок городского типа Красное-на-Волге, поселок городского типа Судиславль и поселок городского типа Сусанино.

В Московской области маршрут дополнят: село Абрамцево, село Гжель, город Ликино-Дулево, деревня Мураново, поселок городского типа Софрино и город Хотьково.

В Нижегородской области в «Золотое кольцо» войдут: город Арзамас, город Богородск, город Выкса, село Большое Болдино, город Городец, село Дивеево, село Пурех, город Нижний Новгород, город Павлово и город Чкаловск.

В Тверской области туристический маршрут теперь пройдет через город Калязин и город Кашин.

В Ярославской области к «Золотому кольцу» отнесут: село Вятское, село Годеново, деревню Карабиху, город Мышкин, город Рыбинск, город Тутаев и город Углич.

«Расширяя «Золотое кольцо», мы расширяем и палитру впечатлений для туристов. Теперь это целая экосистема путешествий, где можно выбрать и темп, и формат, и сюжет <…>», – прокомментировал нововведения заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.