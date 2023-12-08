Общественник о выдвижении Путина: Он открыл спорт для инвалидов

Фото: из личного архива Марата Ильясова

Президент России Владимир Путин многое делает для людей с ограниченными воможностями здоровья. В стране развивается инфраструктура для них, проводится реабилитация и созданы условия для занятий спортом. Более подходящих кандидатур на пост Президента нет, заявил «Татар-информу» председатель автономной некоммерческой организации содействия людям с ограниченными возможностями «Я смогу» Марат Ильясов.

«Для меня наш Президент – пример того, каким может быть лидер. Я, как человек с инвалидностью, ощущаю огромную поддержку. После распада СССР в нашей стране многое сделано и делается для людей с ограниченными возможностями. У инвалидов появилось больше возможностей для занятий спортом, социализации и реабилитации», – сказал он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что действующий глава российского государства Владимир Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок. Российский лидер поделился своими намерениями в беседе с участником специальной военной операции — Героем ДНР Артемом Жогой.

Выборы Президента России продлятся три дня, с 15 по 17 марта 2024 года, сообщил ЦИК РФ. В случае победы для Владимира Путина это будет уже пятая по счету президентская каденция.