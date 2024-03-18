Общественная палата РТ о выборах: Люди проголосовали за будущее своих детей

В Татарстане выборы Президента России прошли в спокойной обстановке, не было жалоб на нарушения и конфликтные ситуации. Люди шли на избирательные участки уверенно. Таким мнением по итогам трехдневных выборов с «Татар-информом» сегодня поделилась председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

«В дни выборов Президента России все члены Общественной палаты РТ, эксперты, представители общественных организаций работали в Центре общественного наблюдения. Мы были на связи с председателями общественных советов в муниципальных образованиях, получали много сообщений с мест о том, что люди действительно активно принимают участие в голосовании. Несмотря на то что голосование было трехдневным, с самого первого дня к восьми часам утра приходили целыми трудовыми коллективами, семьями», — сказала она.

Например, во время первой связи с муниципальными образованиями представителям Общественной палаты РТ сказали, что многие жители Ютазинского района пришли проголосовать раньше других, потому что им нужно было расходиться по рабочим местам.

«Отрадно, что наши ветераны и молодые люди, студенты приходили на выборы с праздничным настроением. В то же время они ответственно отнеслись к этой процедуре», — сказала Валеева.

Спикер отметила, что люди участвуют в выборах осознанно и серьезно. Не было равнодушных людей и тех, кто решил, что «без него обойдутся». «Здорово, когда каждый человек заявляет свою позицию. Люди поддерживают тот уровень развития и преобразований, которые вокруг происходят», – пояснила собеседница «Татар-информа».

«На самом деле в последние годы у нас появилось множество образовательных пространств, построены новые дороги и мосты, развивается инфраструктура, появились новые медицинские учреждения», — заметила Валеева.

Говоря о предварительных результатах выборов в Татарстане, председатель Общественной палаты РТ сообщила, что они ожидаемы.

«Люди выразили свою позицию, свои настроения и надежды. Люди проголосовали за будущее Татарстана и России, за будущее своих детей», — заключила она.

По итогам подсчета 99,79% протоколов действующий глава государства Владимир Путин получает 87,30% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,3%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,84%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) —3,21%. В Татарстане действующий Президент по итогам обработки 100% протоколов набрал 88,74% голосов.