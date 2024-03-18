ЦИК РТ: Путин набрал 88,74% голосов по итогам выборов в Татарстане

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В Татарстане обработали 100% протоколов. По предварительным итогам голосования в республике, Владимир Путин (самовыдвижение) набрал 88,74% голосов, сообщил ЦИК РТ.

Далее по количеству отданных голосов идут Николай Харитонов (КПРФ) – 4,83%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,93% и Владислав Даванков («Новые люди») – 1,53%.

Уточняется, что предварительные итоги голосования в ближайшее время предстоит утвердить: вначале на заседании ЦИК РТ, а затем на заседании ЦИК РФ.

«Избирательная кампания по выборам Президента Российской Федерации в Татарстане прошла в соответствии с требованиями российского законодательства о выборах и завершилась без происшествий. Жалоб и нарушений, влияющих на результаты выборов в ЦИК Республики Татарстан не поступало», – говорится в сообщении избирательной комиссии.