Общественная палата о похоронных аферах: Директор кладбища не решает, какая фирма хоронит
Вопросы татарстанцев на тему коррупции в сфере ритуальных услуг выслушали сегодня в Общественной палате Татарстана. О том, где можно хоронить близких, кому положен бесплатный участок на кладбище и кто выбирает организаторов похорон, – в репортаже «Татар-информа».
«Хоронить у себя в саду – нельзя!»
Прием граждан в Общественной палате Татарстана на темы противодействия коррупции в разных сферах жизни стал традиционным. В прошлый раз он касался противодействия коррупции в сфере землепользования. Сегодня представители прокуратуры, МВД, Минздрава, Роспотребнадзора и Управления по организации ритуальных услуг Казани обсудили возможные коррупционные риски в похоронной сфере республики.
«Мы считаем, что на эту тему стоит обратить внимание, и у жителей республики наверняка есть вопросы. Потому что тема не однозначная. Формат у нас такой: по единому федеральному номеру поступает звонок, и мы консультируем обратившегося гражданина. Если в ситуации нужно разобраться подробнее, то мы обращение берем в работу. Все они доводятся до конца», – рассказал председатель комиссии Общественной палаты РТ Артур Мустаев.
К удивлению собравшихся, первый звонок на горячую линию был вполне себе позитивный, от жительницы Азнакаево. Она сообщила о том, что у них в районе никаких коррупционных схем нет.
«У нас все вопросы, связанные с захоронением, решаются без лишних денег. Есть специальная муниципальная организация, которая этим занимается, также они перевозят погибших. Я просто хотела рассказать, что у нас таких проблем нет», – поделилась жительница Татарстана.
Согласно Федеральному закону «О погребении и похоронном деле», каждому человеку после его смерти положен бесплатный участок на погребение площадью 1,8 на 2 метра. По словам заместителя начальника по организации ритуальных услуг Казани Ленара Абдуллина, люди до сих пор с трудом понимают, что значит это утверждение. Поэтому когда прозвучал вопрос жительницы Ютазинского района о том, предоставляется ли место на кладбище бесплатно, он решил сам ее проконсультировать.
«Место на кладбище предоставляется бесплатно, но вы оплачиваете услуги. Я так понимаю, что вам предлагают либо установить ограду большего размера, либо провести заливку бетоном соседнего захоронения. Соответственно, это услуги, которые должны оплачиваться. И помните, если какие-то люди вам звонят и предлагают купить или забронировать место на кладбище, то знайте – это абсолютно незаконно. И нет, хоронить человека у себя в саду нельзя», – ответил Ленар Абдуллин.
Одна из звонивших отметила, что после того как смерть ее родственника зафиксировали сотрудники внутренних органов, ее персональные данные попали к третьим лицам. И уже через час перед дверью квартиры семьи умершего оказывались агенты похоронных контор. По словам звонившей, в стрессовой ситуации человек может легко попасться на мошеннические уловки недобросовестных похоронных агентов.
Участники приема заверили женщину, что проведут проверку по ее ситуации.
«Директор кладбища не вправе решать, какая фирма будет хоронить»
«Татар-информ» рассказывал о громком скандале в сфере ритуальных услуг Татарстана. 26 мая этого года в Набережных Челнах на кладбище подрались копщики из ритуального агентства «Память» предпринимателя Евгения Ядовина с людьми Ришата Шайхулова – якобы начальника кладбища «Молодежное». Ситуация дошла до того, что на место пришлось вызывать полицию. Эта ситуация возникла не из воздуха, еще в 2020-2021 годах, по словам Ядовина, Ришат Шайхулов, будучи сотрудником «Горкоммунхоза», оказывал давление на челнинцев, нуждавшихся в ритуальных услугах. Он уговаривал их заключать более дорогие договоры по рытью могил с организациями «Мемориал-НЧ» и «Ритуал-НЧ». Другим организациям он отказывал в доступе на кладбище.
В марте этого года УФАС по РТ признала МУП и две частные похоронные фирмы Челнов виновными в сговоре: «Горкоммунхоз», «Мемориал-НЧ» и «Ритуал-НЧ» заключили соглашение, которое мешало другим предприятиям получить доступ на рынок ритуальных услуг. Это выражалось в необоснованных запретах со стороны начальника участка осуществлять копку могил. При этом исполком как уполномоченный орган не предпринимал каких-либо мер по прекращению незаконных действий. Взаимоотношения городской администрации и МУП рассмотрели отдельно и в итоге признали их виновными в сговоре.
Тогда татарстанская антимонопольная служба оштрафовала на 100 тысяч рублей челнинский «Горкоммунхоз» за нарушение закона «О защите конкуренции».
После драки на кладбище УФАС по Татарстану заявило о проведении совместных с правоохранительными органами масштабных проверок на рынке ритуальных услуг Татарстана.
Сегодня в Общественной палате республики поднимался и вопрос «кладбищенского скандала» в Челнах.
Специально для корреспондента «Татар-информа» заместитель начальника по организации ритуальных услуг Казани Ленар Абдуллин рассказал, в чем заключаются полномочия директора кладбища.
«Каждый человек имеет право на место для погребения, и директор кладбища не может ему в этом помешать. Тут есть один момент: директор кладбища выделяет место для захоронения, и на этом все. Он не вправе решать, кто будет заниматься захоронением, и отдавать предпочтение какой-то отдельной службе. Это не его полномочия. При этом он обязан следить за процессом копки могилы, потому что должны соблюдаться определенные стандарты. Это нужно, чтобы гроб точно вошел в могилу и не было каких-то неприятностей. Один раз я такое наблюдал: в Крыму начали опускать гроб, а он не помещался. Гроб встал в могилу, родственники плакали. Такого нельзя допускать», – объяснил заместитель начальника по организации ритуальных услуг Казани Ленар Абдуллин.
Представитель прокуратуры на приеме отметил, что в Набережных Челнах до сих пор идут массовые проверки всех предприятий, связанных с ритуальными услугами. Мы будем следить за развитием ситуации.