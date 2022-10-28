Общественная палата о похоронных аферах: Директор кладбища не решает, какая фирма хоронит

Вопросы татарстанцев на тему коррупции в сфере ритуальных услуг выслушали сегодня в Общественной палате Татарстана. О том, где можно хоронить близких, кому положен бесплатный участок на кладбище и кто выбирает организаторов похорон, – в репортаже «Татар-информа».

Артур Мустаев: «Все обращения доводятся до конца» Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Хоронить у себя в саду – нельзя!»

Прием граждан в Общественной палате Татарстана на темы противодействия коррупции в разных сферах жизни стал традиционным. В прошлый раз он касался противодействия коррупции в сфере землепользования. Сегодня представители прокуратуры, МВД, Минздрава, Роспотребнадзора и Управления по организации ритуальных услуг Казани обсудили возможные коррупционные риски в похоронной сфере республики.

«Мы считаем, что на эту тему стоит обратить внимание, и у жителей республики наверняка есть вопросы. Потому что тема не однозначная. Формат у нас такой: по единому федеральному номеру поступает звонок, и мы консультируем обратившегося гражданина. Если в ситуации нужно разобраться подробнее, то мы обращение берем в работу. Все они доводятся до конца», – рассказал председатель комиссии Общественной палаты РТ Артур Мустаев.

К удивлению собравшихся, первый звонок на горячую линию был вполне себе позитивный, от жительницы Азнакаево. Она сообщила о том, что у них в районе никаких коррупционных схем нет.

«У нас все вопросы, связанные с захоронением, решаются без лишних денег. Есть специальная муниципальная организация, которая этим занимается, также они перевозят погибших. Я просто хотела рассказать, что у нас таких проблем нет», – поделилась жительница Татарстана.

Артур Мустаев принимает звонок Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Согласно Федеральному закону «О погребении и похоронном деле», каждому человеку после его смерти положен бесплатный участок на погребение площадью 1,8 на 2 метра. По словам заместителя начальника по организации ритуальных услуг Казани Ленара Абдуллина, люди до сих пор с трудом понимают, что значит это утверждение. Поэтому когда прозвучал вопрос жительницы Ютазинского района о том, предоставляется ли место на кладбище бесплатно, он решил сам ее проконсультировать.

«Место на кладбище предоставляется бесплатно, но вы оплачиваете услуги. Я так понимаю, что вам предлагают либо установить ограду большего размера, либо провести заливку бетоном соседнего захоронения. Соответственно, это услуги, которые должны оплачиваться. И помните, если какие-то люди вам звонят и предлагают купить или забронировать место на кладбище, то знайте – это абсолютно незаконно. И нет, хоронить человека у себя в саду нельзя», – ответил Ленар Абдуллин.

Ленар Абдуллин: «Если какие-то люди вам звонят и предлагают купить или забронировать место на кладбище, то знайте – это абсолютно незаконно» Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Одна из звонивших отметила, что после того как смерть ее родственника зафиксировали сотрудники внутренних органов, ее персональные данные попали к третьим лицам. И уже через час перед дверью квартиры семьи умершего оказывались агенты похоронных контор. По словам звонившей, в стрессовой ситуации человек может легко попасться на мошеннические уловки недобросовестных похоронных агентов.

Участники приема заверили женщину, что проведут проверку по ее ситуации.

Директор кладбища выделяет место для захоронения, и на этом все. Он не вправе решать, кто будет заниматься захоронением, и отдавать предпочтение какой-то отдельной службе. Это не его полномочия Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Директор кладбища не вправе решать, какая фирма будет хоронить»

«Татар-информ» рассказывал о громком скандале в сфере ритуальных услуг Татарстана. 26 мая этого года в Набережных Челнах на кладбище подрались копщики из ритуального агентства «Память» предпринимателя Евгения Ядовина с людьми Ришата Шайхулова – якобы начальника кладбища «Молодежное». Ситуация дошла до того, что на место пришлось вызывать полицию. Эта ситуация возникла не из воздуха, еще в 2020-2021 годах, по словам Ядовина, Ришат Шайхулов, будучи сотрудником «Горкоммунхоза», оказывал давление на челнинцев, нуждавшихся в ритуальных услугах. Он уговаривал их заключать более дорогие договоры по рытью могил с организациями «Мемориал-НЧ» и «Ритуал-НЧ». Другим организациям он отказывал в доступе на кладбище.

В марте этого года УФАС по РТ признала МУП и две частные похоронные фирмы Челнов виновными в сговоре: «Горкоммунхоз», «Мемориал-НЧ» и «Ритуал-НЧ» заключили соглашение, которое мешало другим предприятиям получить доступ на рынок ритуальных услуг. Это выражалось в необоснованных запретах со стороны начальника участка осуществлять копку могил. При этом исполком как уполномоченный орган не предпринимал каких-либо мер по прекращению незаконных действий. Взаимоотношения городской администрации и МУП рассмотрели отдельно и в итоге признали их виновными в сговоре.

Тогда татарстанская антимонопольная служба оштрафовала на 100 тысяч рублей челнинский «Горкоммунхоз» за нарушение закона «О защите конкуренции».

После драки на кладбище УФАС по Татарстану заявило о проведении совместных с правоохранительными органами масштабных проверок на рынке ритуальных услуг Татарстана.

Сегодня в Общественной палате республики поднимался и вопрос «кладбищенского скандала» в Челнах.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Специально для корреспондента «Татар-информа» заместитель начальника по организации ритуальных услуг Казани Ленар Абдуллин рассказал, в чем заключаются полномочия директора кладбища.

«Каждый человек имеет право на место для погребения, и директор кладбища не может ему в этом помешать. Тут есть один момент: директор кладбища выделяет место для захоронения, и на этом все. Он не вправе решать, кто будет заниматься захоронением, и отдавать предпочтение какой-то отдельной службе. Это не его полномочия. При этом он обязан следить за процессом копки могилы, потому что должны соблюдаться определенные стандарты. Это нужно, чтобы гроб точно вошел в могилу и не было каких-то неприятностей. Один раз я такое наблюдал: в Крыму начали опускать гроб, а он не помещался. Гроб встал в могилу, родственники плакали. Такого нельзя допускать», – объяснил заместитель начальника по организации ритуальных услуг Казани Ленар Абдуллин.

Представитель прокуратуры на приеме отметил, что в Набережных Челнах до сих пор идут массовые проверки всех предприятий, связанных с ритуальными услугами. Мы будем следить за развитием ситуации.