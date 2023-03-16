Общегородской субботник в столице Татарстана назначен на 29 апреля

Общегородской субботник по санитарной очистке и благоустройству территории города состоится в Казани 29 апреля, а традиционный двухмесячник будет проходить с 1 апреля по 31 мая.

Соответствующее постановление подписал руководитель исполкома столицы Татарстана Рустем Гафаров, документ опубликован в очередном Сборнике документов и правовых актов муниципалитета.

Городской штаб по организации и выполнению работ по санитарной очистке и благоустройству территории возглавит заместитель руководителя исполкома Игорь Куляжев. Главы администраций районов города, соответственно, возглавят районные штабы.

Во время двухмесячника и общегородского субботника планируется очистить от мусора дороги, дворы, сады, парки и скверы, привести в порядок контейнерные площадки, посадить деревья и кустарники, а также провести ряд других работ.

В прошлом году за время санитарного двухмесячника в Казани ликвидировали более 80 незаконных свалок и вывезли почти 900 тыс. куб. метров различного мусора. Была организована уборка более 5 тыс. дворов, подрядные организации привели в порядок свыше 400 гектаров садов, парков и скверов.