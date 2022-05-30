За время санитарного двухмесячника в Казани ликвидировали более 80 незаконных свалок

Более 80 несанкционированных свалок были ликвидированы за время проведения завершающегося сейчас санитарного двухмесячника на территории столицы Татарстана. На полигоны отправились почти 900 тыс. куб. метров различного мусора. Об этом на деловом понедельнике рассказал председатель Комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Саляхутдинов.

Докладчик напомнил, что 1 июня завершается санитарный двухмесячник по очистке территорий, который стартовал в республике 1 апреля.

«За это время управляющие жилищные организации, учреждения благоустройства, а также неравнодушные жители провели большую работу. Очищены городские дороги на площади более 21 млн кв. метров и газоны вдоль них на площади 17 млн кв. метров. Проведена уборка более 5 тыс. дворов, подрядные организации привели в порядок свыше 400 гектаров садов, парков и скверов», — отметил Саляхутдинов.

Он добавил, что также в ходе двухмесячника были очищены более 100 километров ограждений безопасности, свыше 30 тыс. дорожных знаков и более 700 остановочных павильонов.

«За два месяца ликвидированы более 80 несанкционированных свалок и навалов мусора, образовавшихся к весне в лесополосах, оврагах частного сектора и возле ветхих домов. Ежедневно на полигоны вывозилось до 18 тыс. куб. метров отходов, что на 22% больше, чем в обычные месяцы. Всего за апрель-май на полигоны вывезено 898 тыс. кубометров различных отходов, это около 45 тыс. грузовиков», — заключил чиновник.