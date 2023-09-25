Общегородской субботник в Набережных Челнах состоится 14 октября

14 октября в Набережных Челнах пройдет общегородской субботник — горожане выйдут на работы по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории города. А с 1 октября в Татарстане стартует традиционный осенний санитарно-экологический месячник. Тематические мероприятия анонсировал первый замруководителя исполкома Илья Зуев.

По его словам, подготовительная работа уже началась. В городе высаживают деревья и кустарники, ведут уборку территории.

Также Зуев поручил руководителям всех предприятий и организаций обратить внимание на подготовку территорий к зиме, провести ревизию фонарей, скамеек, детских площадок, урн и контейнеров, очистить ливнеприемные колодцы, заготовить противогололедные материалы.

Мэр города Наиль Магдеев отметил, что всем хочется жить в чистом, опрятном городе, поэтому необходимо поддерживать порядок.

«Обратил внимание, что на Набережночелнинском проспекте работала поливальная машина — поливали саженцы яблонь, посаженные на днях, такую работу нужно продолжать. Есть такая поговорка: готовь сани летом, а телегу зимой. Это касается посадки деревьев и заготовки семян цветов», — сказал градоначальник.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с сегодняшнего дня в Челнах начинается отопительный сезон.