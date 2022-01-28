В Париж прибыли документы для номинации казанских обсерваторий в список объектов ЮНЕСКО

В Париж сегодня доставлено номинационное досье, а это пять больших томов документов, на включение в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО казанских обсерваторий. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал директор Института международных отношений Рамиль Хайрутдинов.

«У нас были различные варианты, вплоть до командирования кого-то с этой миссией. И у нас есть наши друзья, наши студенты, которые в это время находятся и в Париже, и во Франции, поэтому возможности самые разные предусматривали. Это была, действительно, почти детективная история, потому что надо было понять и самое главное — уложиться в сроки. Ограничение было одно — до 1 февраля мы должны представить весь пакет документов. Но ухищрений не понадобилось — почта приняла, гарантирует доставку документов в наше представительство. Буквально вчера получили подтверждение от Министерства иностранных дел РФ, что наше отправление вылетело из страны. Мы отслеживаем по трекеру каждый шаг прохождения документов, поэтому я знаю, в какой день посылка была на таможне, когда в полете. Сегодня документы уже прибыли в Париж. Дальше через почтовые службы они будут доведены до представительства. До 31-го числа включительно мы ожидаем поступление документов в ЮНЕСКО», — рассказал Хайрутдинов.

В Париже, поясним, находится штаб-квартира ЮНЕСКО. Номинационное досье, по словам Хайрутдинова, «действительно большой фолиант», в который вошли как основной текст-описание загородной обсерватории КФУ имени Энгельгардта и расположенной во дворе главного здания вуза городской обсерватории, так и фотоматериалы, картографические материалы, проект плана управления территорией потенциального объекта ЮНЕСКО.

«Следующий этап — большой новый для нас период, когда в течение трех месяцев Комитет Всемирного наследия должен дать мотивированное заключение. Очень надеемся, что оно будет в целом позитивным. Затем, если все пойдет по процедуре, должна прибыть в Республику Татарстан, в Казань, в КФУ, техническая миссия из экспертов, которые внимательнейшим образом рассмотрят соответствие текста документов реалиям. На основании совместной работы с нашими учеными, исследователями будет, надеемся, вынесено положительное позитивное решение и начнутся дальнейшие процедуры. Они уже будут зависеть не от нас, мы сделали все, что могли. Сам центр Всемирного наследия будет определяться по срокам, в какой очередности — в этом году, на следующий год принимать решение о включении наших обсерваторий — это все уже зависит от конъюнктуры работы Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО», — пояснил собеседник агентства.

Однако на территории самой обсерватории имени Энегельгардта работа будет продолжаться и до вынесения решения ЮНЕСКО. Так, здесь должны появиться удобные подъездные пути, и в целом объект и его территория должны быть не просто сохраняемы и охраняемы, а получить развитие. Это важная составляющая для каждого объекта ЮНЕСКО, которая прописывается в плане управления объектом.

«Территории [объектов ЮНЕСКО] нельзя просто сохранять, не трогать — их необходимо популяризировать, продвигать, проводить мероприятия. Очень важно работать с населением, в том числе местным. Речь идет и конкретно о Зеленодольском районе, о республике в целом. Памятник должен стать узнаваемым, его должны беречь и заботиться о нем. А заботиться означает вместе с тем и отрабатывать туристскую инфраструктуру, необходимо развивать музейную составляющую. Поэтому объект не умирает, не засыхает в своей первозданности, а, наоборот, получает новый толчок. А для этого и нужны возможности и ресурсы. План управления прописывает чуть ли не пообъектно каждое направление деятельности: сохранение, консервация, реставрация, музеефикация, продвижение, вплоть до определенного количества туристов, которые могут его посетить, — все это должно быть прописано в данном документе», — подчеркнул Рамиль Хайрутдинов.

Он напомнил, что к настоящему времени около загородной обсерватории КФУ сформирован астропарк, о создании которого речь шла еще в начале 2010-х годов, перед строительством планетария. В 2021 году КФУ окончательно утвердил создание специализированного музея астрономической обсерватории. В 2022 году здесь стартует целый музейный комплекс.

«Возведены временные, не капитальные конструкции (капитальное строительство недопустимо на объектах ЮНЕСКО), в них будут проводиться мероприятия. Мы хотели бы, чтобы эта территория превратилась в своеобразный лагерь талантливых школьников, как „Сириус“. Наша обсерватория станет центром притяжения не только для детей по естественно-научным дисциплинам, но и по гуманитарным. Там уже созданы условия для отдыха, проживания, питания и т.д. То есть мы наполняем жизнью эту территорию, и, к счастью, это связано прежде всего с молодежью. Это тот самый астропарк, в него вошли и планетарий, и обсерватория, и новые музейные комплексы, и гостиничный комплекс», — отметил директор Института международных отношений КФУ.

Программа «Астрономия и всемирное наследие» была запущена ЮНЕСКО еще в 2009 году. И в мире астрообъектов, внесенных в перечень Всемирного культурного наследия, сейчас уже несколько.

«Это была замечательная инициатива, которую выдвинули ученые. Дело в том, что прежде памятники в основном были посвящены истории, культуре, природные памятники, а здесь же ярко выраженный акцент на человеческий гений, на технологии. Таких объектов в ЮНЕСКО, связанных со Вселенной, с космосом, достаточно много на сегодняшний день. Не так, чтобы сравниться по числу с объектами культуры или природы, но тем не менее они есть. Например, обсерватория Улугбека в Самарканде, различные обсерватории Китая, Индии, Англия два года назад также провела свою обсерваторию. Поэтому мы надеемся, что казанские обсерватории тоже пополнят список выдающихся объектов человеческого гения, науки, технологий», — резюмировал Рамиль Хайрутдинов.