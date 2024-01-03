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ОБСЕ отказалась осудить Украину после ракетного удара по Белгороду
ОБСЕ приняла сторону Украины в ситуации с обстрелами Белгорода и не осудила Киев. Об этом говорится в заявлении постпредства России при организации.
В сообщении обращается внимание на заявления генсека ОБСЕ Хельги Шмид и представителей Мальты, которая выполняет функции страны-председательницы.
«Мальта продолжает курс предшественников на односторонние и предвзятые оценки ситуации на Украине. Генеральный секретарь ОБСЕ откровенно приняла сторону преступного киевского режима, ни словом не осудив варварские ракетные атаки Белгорода, повлекшие гибель десятков мирных граждан, включая детей», — отмечается в телеграм-канале постпредства.
Напомним, что Украина нанесла ракетный удар по центру Белгорода 30 декабря. Погибли 25 человек, пять из которых — дети.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что несмотря на теракт, РФ продолжит наносить удары только по военной инфраструктуре Украины. «Мы так и делаем. Вы обратили внимание, что буквально на следующий день такие удары были нанесены», — заметил он во время посещения военного госпиталя им.Вишневского.
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