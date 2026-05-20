Обряд Николы Вешнего воссоздадут за день до праздника русской культуры «Каравон»

«Каравон» 2020 года

За день до проведения праздника «Каравон», 22 мая, фольклорные ансамбли Татарстана выйдут на Хороводную поляну в селе Никольское. Они исполнят обряд Николы Вешнего – три хороводные песни, которые веками передавались из уст в уста и не поддаются обычной нотной записи. Об этом сегодня на пресс-конференции в Центре уникального мастерства сообщила директор Культурного центра имени А. С. Пушкина Галина Елистратова.

Как пояснила Елистратова, календарный праздник «Каравон» исторически приходится именно на 22 мая – день Николы Вешнего.

«Издревле жители Никольского выходили водить хороводы три дня подряд и пели три строго определенные песни. Праздник отмечался так: начинался с церковной службы, переходил в дома, к семейным столам, а затем – на улицу, где устраивались гулянья и хоровод. Хоровод водили на всем протяжении праздника, это было особое действо, на которое девушки и женщины в праздничной одежде собирались в специально назначенное место», – рассказала она.

Главная научная ценность обряда – в способе его фиксации. В разные годы в Никольское приезжали известные фольклористы – Андрей Кабанов, Александр Смирнов, Ирина Кондратьева, Наталья Борисова, которые записали все три песни «поканально», то есть с расшифровкой каждого голоса в отдельности.

«Только так можно выучить правильное произношение и интонирование. Поется очень вариативно, мудрено. Обычной нотной грамотой этот материал не передать», – подчеркнула Елистратова.

Сегодня записи хранятся в сообществе «Казанская губерния. Русский фольклор», а специалисты Культурного центра имени Пушкина и Центра русского фольклора Казани ежегодно разучивают их со своими воспитанниками специально для единственного выхода на Хороводную поляну.

Движение в хороводе также регламентировано традицией. «По старинной традиции, соединившись мизинцами, все участники идут особым „каравонным“ шагом. Хоровод то уменьшается, то увеличивается, медленно вращаясь по солнцу», – описала обряд директор центра.

В этом году 22 мая к акции присоединятся ансамбль «Духов день» под руководством Луизы Леонтьевой, Хор КазГИК Александры Самойловой, коллектив «Не любо – не слушай» Ирины Стрелковой и другие.

Елистратова напомнила, что традиция была возрождена более 30 лет назад усилиями семьи Трусовых, которые по крупицам собирали знания о ней у носителей культуры – пожилых жителей Никольского, еще помнивших подлинный обряд.

С 2003 года «Каравон» проводится на общереспубликанском уровне. В этом году основная программа с концертами, ярмаркой и мастер-классами пройдет 23 мая с 10 до 17 часов. На фестивале ожидается до 20 тыс. гостей.