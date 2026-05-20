Двенадцать площадок и 200 коллективов ждут 20 тыс. гостей «Каравона-2026»

«Каравон» 2022 года

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Русский народный праздник «Каравон» в Лаишевском районе Татарстана 23 мая посетят до 20 тыс. гостей. Расширенную программу, схему трансфера и уникальные детали фольклорного обряда организаторы раскрыли сегодня на пресс-конференции в казанском ЦУМе.

Заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин заявил, что «Каравон» является старейшим из республиканских национальных праздников.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Это не просто ярмарка или концерт. Это живой памятник нашей общей истории, который насчитывает более трех столетий. Хоровод задает содержательную планку, на которую равняются все остальные национальные праздники республики», – сказал он.

Натфуллин подчеркнул, что Татарстан остается одним из немногих регионов, где национальные праздники отмечаются на республиканском уровне и получают организационную и материальную поддержку от руководства во главе с Раисом РТ Рустамом Миннихановым.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первый заместитель руководителя исполкома Лаишевского района Артем Солягин сообщил, что 34-й с момента возрождения «Каравон» пройдет с 10 до 17 часов. На территории развернут 12 тематических площадок:

– «Город мастеров-ремесленников» с мастер-классами по лозоплетению, ткачеству, гончарному и кожевенному делу, резьбе по дереву;

– площадку военно-исторической реконструкции, воссоздающую полевой лагерь России XVII века;

– городок старинных аттракционов «Закрутиха» с маховыми, рядными и круглыми качелями;

– кузнечный двор, где посетители смогут изготовить кованое изделие;

– зону русской национальной кухни;

– площадки старинных настольных и подвижных игр (речь идет о бирюльках, тавлеях, лапте, киле);

– выставочную композицию ручной вышивки «Полотенце в истории русской семьи»;

– уличный театр и фестиваль резьбы по дереву.

Одновременно будут задействованы пять сцен: главная, ярмарочная, детская, «Заваленка» и «Зеленая поляна». На них с 12.00 до 16.40 выступят более 200 фольклорных коллективов Татарстана и других регионов России. Специальный гость – фолк-певица Влада Мирави заявлена в программе с 14.35 до 15.00.

Для доставки зрителей запустят бесплатные автобусы: восемь рейсов от двух отправных точек – остановки «Проспект Победы» и ЦУМа. Для тех, кто не сможет приехать, ЦУМ организует прямую трансляцию с Хороводной поляны.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Директор Культурного центра имени А. С. Пушкина Галина Елистратова остановилась на фольклорной составляющей. Она пояснила, что обрядовая часть праздника начинается накануне официальной даты – 22 мая, в день Николы Вешнего.

«Издревле жители Никольского выходили водить хороводы три дня подряд и пели три традиционные песни. В свое время фольклористы Андрей Кабанов, Александр Смирнов, Ирина Кондратьева и Наталья Борисова записали их поканально – только так можно зафиксировать правильное произношение и вариативное интонирование. Обычной нотной записью этот материал не передать», – объяснила она.

Сегодня записи хранятся в сообществе «Казанская губерния. Русский фольклор», и ежегодно ансамбли Казани разучивают их специально для одного выхода на Хороводную поляну.

Сам хоровод также имеет строгую форму: участники соединяются мизинцами и движутся «утиным шагом», медленно вращаясь «по солнцу» и то сужая, то расширяя круг. Елистратова напомнила, что традиция была возрождена более 30 лет назад усилиями семьи Трусовых, которые собрали последних носителей обряда. С 2003 года праздник проводится на общереспубликанском уровне.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Генеральный директор Центра уникального мастерства Ранко Славкович сообщил, что ЦУМ присоединяется к празднику в рамках Недели русской культуры.

«На нашей территории уже сегодня присутствует больше 80 мастеров, <...> восемь мастерских. В период подготовки и проведения „Каравона“ на площадке ЦУМа предполагаются интерактивы от наших мастеров: художественная резьба по дереву, мастер-класс по плетению корзин. Также прорабатываем вопрос с резидентом по отдельному меню русской кухни», – заявил он.