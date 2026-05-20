Двенадцать площадок и 200 коллективов ждут 20 тыс. гостей «Каравона-2026»
Русский народный праздник «Каравон» в Лаишевском районе Татарстана 23 мая посетят до 20 тыс. гостей. Расширенную программу, схему трансфера и уникальные детали фольклорного обряда организаторы раскрыли сегодня на пресс-конференции в казанском ЦУМе.
Заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин заявил, что «Каравон» является старейшим из республиканских национальных праздников.
«Это не просто ярмарка или концерт. Это живой памятник нашей общей истории, который насчитывает более трех столетий. Хоровод задает содержательную планку, на которую равняются все остальные национальные праздники республики», – сказал он.
Натфуллин подчеркнул, что Татарстан остается одним из немногих регионов, где национальные праздники отмечаются на республиканском уровне и получают организационную и материальную поддержку от руководства во главе с Раисом РТ Рустамом Миннихановым.
Первый заместитель руководителя исполкома Лаишевского района Артем Солягин сообщил, что 34-й с момента возрождения «Каравон» пройдет с 10 до 17 часов. На территории развернут 12 тематических площадок:
– «Город мастеров-ремесленников» с мастер-классами по лозоплетению, ткачеству, гончарному и кожевенному делу, резьбе по дереву;
– площадку военно-исторической реконструкции, воссоздающую полевой лагерь России XVII века;
– городок старинных аттракционов «Закрутиха» с маховыми, рядными и круглыми качелями;
– кузнечный двор, где посетители смогут изготовить кованое изделие;
– зону русской национальной кухни;
– площадки старинных настольных и подвижных игр (речь идет о бирюльках, тавлеях, лапте, киле);
– выставочную композицию ручной вышивки «Полотенце в истории русской семьи»;
– уличный театр и фестиваль резьбы по дереву.
Одновременно будут задействованы пять сцен: главная, ярмарочная, детская, «Заваленка» и «Зеленая поляна». На них с 12.00 до 16.40 выступят более 200 фольклорных коллективов Татарстана и других регионов России. Специальный гость – фолк-певица Влада Мирави заявлена в программе с 14.35 до 15.00.
Для доставки зрителей запустят бесплатные автобусы: восемь рейсов от двух отправных точек – остановки «Проспект Победы» и ЦУМа. Для тех, кто не сможет приехать, ЦУМ организует прямую трансляцию с Хороводной поляны.
Директор Культурного центра имени А. С. Пушкина Галина Елистратова остановилась на фольклорной составляющей. Она пояснила, что обрядовая часть праздника начинается накануне официальной даты – 22 мая, в день Николы Вешнего.
«Издревле жители Никольского выходили водить хороводы три дня подряд и пели три традиционные песни. В свое время фольклористы Андрей Кабанов, Александр Смирнов, Ирина Кондратьева и Наталья Борисова записали их поканально – только так можно зафиксировать правильное произношение и вариативное интонирование. Обычной нотной записью этот материал не передать», – объяснила она.
Сегодня записи хранятся в сообществе «Казанская губерния. Русский фольклор», и ежегодно ансамбли Казани разучивают их специально для одного выхода на Хороводную поляну.
Сам хоровод также имеет строгую форму: участники соединяются мизинцами и движутся «утиным шагом», медленно вращаясь «по солнцу» и то сужая, то расширяя круг. Елистратова напомнила, что традиция была возрождена более 30 лет назад усилиями семьи Трусовых, которые собрали последних носителей обряда. С 2003 года праздник проводится на общереспубликанском уровне.
Генеральный директор Центра уникального мастерства Ранко Славкович сообщил, что ЦУМ присоединяется к празднику в рамках Недели русской культуры.
«На нашей территории уже сегодня присутствует больше 80 мастеров, <...> восемь мастерских. В период подготовки и проведения „Каравона“ на площадке ЦУМа предполагаются интерактивы от наших мастеров: художественная резьба по дереву, мастер-класс по плетению корзин. Также прорабатываем вопрос с резидентом по отдельному меню русской кухни», – заявил он.