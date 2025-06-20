Образовательная программа «Золотой маски» пройдёт в Национальной библиотеке РТ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Перед церемонией вручения Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» 25 июня в Национальной библиотеке РТ пройдут творческие встречи, презентации и лекции. Среди гостей будет и председатель Союза театральных деятелей России, президент премии Владимир Машков.

Программа будет включать:

Мастер-класс «Ораторское искусство – ключ к успеху» (конференц-зал, 11:00). Спикер – Юрий Смышников, секретарь Союза театральных деятелей РФ, член жюри ХХХ сезона «Золотой Маски», директор Воронежского концертного зала, актер Воронежского театра драмы имени А. Кольцова. Регистрация – по ссылке.

Лекция об истории особо ценных книг из фонда Центральной научной библиотеки Союза театральных деятелей РФ (выставочный зал, 11:00). Спикер – Людмила Сидоренко, директор Центральной научной библиотеки Союза театральных деятелей РФ, кандидат культурологии. Регистрация – по ссылке.

Лекция «Великие театры в формировании Великой Победы» (выставочный зал, 12:30). Спикер – Вячеслав Уваров, театровед, педагог Московской театральной школы Олега Табакова, режиссер, сопровождающий выпуск постановок Большого театра России. Регистрация – по ссылке.

Творческая встреча «Буря. Как это было» (конференц-зал, 16:30). Показ и обсуждение видеофрагментов легендарного спектакля «Буря» Казанского ТЮЗа в постановке Бориса Цейтлина. В 1996 году спектакль «Буря» был удостоен Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» в номинации «Лучший спектакль». Это была первая «Золотая Маска» в Республике Татарстан. Регистрация – по ссылке.

Презентация книги «Театры кукол в России XV–XXI вв.» (выставочный зал, 16:30). Фундаментальный труд теоретика и историка театра кукол Бориса Голдовского вышел в 2025 году в издательстве Союза театральных деятелей «ART». Новая книга – масштабный анализ истории искусства играющих кукол на территории страны: от зарождения до бытования в современном мире. Регистрация – по ссылке.

Творческая встреча «Разговор о театре» (конференц-зал, 18:30). Спикер – народный артист России, лауреат Государственной премии, ректор Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев. Он поделится своими взглядами на мир искусства, прочтет стихи и расскажет о самых ярких моментах собственной творческой биографии. Регистрация – по ссылке.

Ярким событием станет открытие выставки «Театр начинается с афиши». Выставка познакомит со спектаклями, которые сегодня претендуют на награду, – это постановки номинантов сезона 2023-2024 годов. Кроме того, посетители увидят афиши и плакаты спектаклей татарстанских театров, ставших лауреатами «Золотой Маски» (всего в экспозицию вошло более 50 экспонатов).

Российская национальная театральная премия «Золотая Маска» учреждена Союзом театральных деятелей РФ в 1993 году как профессиональная награда за лучшие спектакли театров России, созданные во всех видах театрального искусства. Премия и фестиваль «Золотая Маска» проходят при поддержке Министерства культуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив.

В этом году впервые главную театральную награду страны будут вручать в Казани, в стенах нового здания театра Камала.