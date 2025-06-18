Театр Камала примет церемонию вручения премии «Золотая Маска»

Фото: пресс-служба Российской национальной театральной премии «Золотая Маска»

В Казани 26 июня состоится XXXI торжественная церемония вручения Российской национальной театральной премии «Золотая Маска». Мероприятие пройдет в новом здании Театра имени Г. Камала и станет первой церемонией в истории премии, проведенной за пределами Москвы. В рамках церемонии назовут лучшие спектакли сезона 2023-2024 годов и лауреатов в отдельных номинациях. Об этом сообщает пресс-служба премии.

Премия и фестиваль «Золотая Маска» проводятся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Президентского фонда культурных инициатив. Генеральным спонсором выступает Сбер.

Президент премии и фестиваля Владимир Машков сообщил, что к подготовке мероприятия привлечено более 30 человек, а специально для церемонии было создано около 100 костюмов. По его словам, мероприятию будет предшествовать театральный праздник – День «Золотой Маски». Он стартует 25 июня и продолжится 26 июня, включив почти 30 культурных событий, среди которых мастер-классы, лекции, творческие встречи, концерт и театральное шествие. Все мероприятия будут открыты для широкой публики. В организации и проведении праздника участвуют более 130 артистов.

Образовательная программа Дня «Золотой Маски» охватит четыре площадки: Национальную библиотеку Республики Татарстан, Казанский государственный институт культуры, Казанскую государственную консерваторию имени Н. Г. Жиганова и новое здание театра Камала.

Среди спикеров заявлены ректор ГИТИСа Григорий Заславский, ректор Театрального института имени Б. Щукина Евгений Князев, театральный критик и драматург Борис Голдовский и другие специалисты. Участников ждут занятия по ораторскому искусству, сценическому движению, актерскому мастерству, вокалу, современным технологиям сценического костюма и голососберегающим техникам.

Уличная часть праздника начнется на улице Баумана и продолжится у старого и нового зданий Театра Камала.

Кульминацией станет церемония награждения, на которой может быть вручено более 40 премий. В номинации «Лучший спектакль» будут названы не более восьми постановок, премьеры которых прошли в период с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года.