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«Обратно на передовую»: боевой офицер вернется на СВО после ранения и свадьбы
Житель Камских Полян, боевой офицер, решил снова отправится в зону проведения специальной военной операции. Восстановившись после ранения и привыкнув к протезу на ноге, боец с позывным Дед готовится продолжить свой боевой путь.
Слегка прихрамывая, Дмитрий идет в Нижнекамский военкомат, где сейчас служит. С января этого года он работает с кандидатами на контрактную службу: напутствует их и консультирует. Сам будучи ветераном, знает, что сказать бойцам в дорогу.
«Ему (контрактнику — прим. Т-и) объясняешь просто вкратце, что нужно взять с собой, как распознать дрон, рядом или нет, и как укрытие найти, вкратце объясняешь — и всё», — рассказал Дмитрий.
Работать в кабинете Дмитрию приходится из-за ранения. Летом 2023 года при выполнении боевого задания он наступил на мину-лепесток. Врачам пришлось ампутировать ему часть стопы, лечение заняло полгода. Дмитрию установили протез, привыкание к которому давалось не просто. Помогли тренировки по каратэ и поддержка родных и близких людей.
«Было тяжеловато, сам старался побольше ходить, чтобы психологически и морально себя настроить, что у меня нет части ноги. Сам прекрасно понимал: чем больше хожу, тем быстрее и уверенней буду ходить на ногах», — говорит боец.
Будучи кадровым военным, на спецоперации Дмитрий оказался с первых дней. Командовал минометным расчетом. Полтора года его подразделение выполняло боевые задачи. В ходе одного из боев совершил подвиг, за который получил медаль «За отвагу».
«Я подогнал свою боевую машину и эвакуировал четырех раненых бойцов», — объяснил Дмитрий. Сейчас, стоя уверено на обеих ногах, Дмитрий уверен, что может снова вернутся на передовую, и уже готовится к отправке.
«Мною движет любовь к Родине, потому что враг сейчас на нашей территории. И если человек нашел себя, хочет быть военным, это у него не отнять — независимо от того, в каком он состоянии», — убежден военнослужащий.
В конце июля Дмитрий сыграл свадьбу, но даже это не остановило его от решения вернуться к своим боевым товарищам. Супруга, как и родители, отнеслись с пониманием к его решению.
С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
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