«Обратно на передовую»: боевой офицер вернется на СВО после ранения и свадьбы

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Житель Камских Полян, боевой офицер, решил снова отправится в зону проведения специальной военной операции. Восстановившись после ранения и привыкнув к протезу на ноге, боец с позывным Дед готовится продолжить свой боевой путь.

Слегка прихрамывая, Дмитрий идет в Нижнекамский военкомат, где сейчас служит. С января этого года он работает с кандидатами на контрактную службу: напутствует их и консультирует. Сам будучи ветераном, знает, что сказать бойцам в дорогу.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Ему (контрактнику — прим. Т-и) объясняешь просто вкратце, что нужно взять с собой, как распознать дрон, рядом или нет, и как укрытие найти, вкратце объясняешь — и всё», — рассказал Дмитрий.

Работать в кабинете Дмитрию приходится из-за ранения. Летом 2023 года при выполнении боевого задания он наступил на мину-лепесток. Врачам пришлось ампутировать ему часть стопы, лечение заняло полгода. Дмитрию установили протез, привыкание к которому давалось не просто. Помогли тренировки по каратэ и поддержка родных и близких людей.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Было тяжеловато, сам старался побольше ходить, чтобы психологически и морально себя настроить, что у меня нет части ноги. Сам прекрасно понимал: чем больше хожу, тем быстрее и уверенней буду ходить на ногах», — говорит боец.

Будучи кадровым военным, на спецоперации Дмитрий оказался с первых дней. Командовал минометным расчетом. Полтора года его подразделение выполняло боевые задачи. В ходе одного из боев совершил подвиг, за который получил медаль «За отвагу».

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Я подогнал свою боевую машину и эвакуировал четырех раненых бойцов», — объяснил Дмитрий. Сейчас, стоя уверено на обеих ногах, Дмитрий уверен, что может снова вернутся на передовую, и уже готовится к отправке.

«Мною движет любовь к Родине, потому что враг сейчас на нашей территории. И если человек нашел себя, хочет быть военным, это у него не отнять — независимо от того, в каком он состоянии», — убежден военнослужащий.

В конце июля Дмитрий сыграл свадьбу, но даже это не остановило его от решения вернуться к своим боевым товарищам. Супруга, как и родители, отнеслись с пониманием к его решению.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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