Обращение Татарстана в Госдуму по жидким бытовым отходам поддержали 30 регионов России

Обращение Татарстана в Госдуму и Правительство России по жидким бытовым отходам поддержали 30 субъектов РФ. Об этом сообщил журналистам Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на итоговой пресс-конференции.

«Мы направили свои предложения, как упорядочить обращение с отходами. Но большую озабоченность вызывает то, что никто не поднимает вопрос по жидким коммунальным отходам. В целом по России этот вопрос не урегулирован, и никакого решения нет. Мы серьезно проработали этот вопрос, и уже более 30 субъектов направили письма с поддержкой», – рассказал глава парламента.

Мухаметшин добавил, что законодательная инициатива Татарстана по твердым коммунальным отходам сейчас находится в профильных комитетах, готовится заключение Правительства России.

Всего в этом году Государственный Совет республики направил в Госдуму три федеральных законопроекта и еще две инициативы в Правительство России для получения официальных отзывов, в том числе по совершенствованию законодательства в части обращения с твердыми коммунальными и жидкими бытовыми отходами.