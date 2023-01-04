Обращение Путина оказалось самым популярным эфирным событием 2022 года

Новогоднее обращение Президента РФ Владимира Путина на Первом канале стало самым популярным отдельным эфирным событием 2022 года. Об этом рассказали в ВГТРК, сославшись на данные компании Mediascope, передает РИА Новости.

На второй позиции рейтинга разместилась первая часть «Новогодней ночи на Первом», а третьим по популярности событием стал «Голубой огонек на Шаболовке» на телеканале «Россия 1» (также первая часть).

Анализ данных был проведен холдингом ВГТРК на основе данных Mediascope среди населения России старше четырех лет. В Mediascope подтвердили эту информацию, Первый канал никак не прокомментировал ее.

Кроме того, утверждается, что первая часть «Новогодней ночи – 2023» на Первом канале стала самым востребованным музыкальным специальным проектом 2022 года. Второй оказалась первая часть «Голубого огонька на Шаболовке» (телеканал «Россия 1»).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что новогоднее поздравление Владимира Путина с 2023 годом стало самым продолжительным среди подобных обращений главы государства. Оно длилось девять минут.