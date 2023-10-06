Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Обработку деревьев от непарного шелкопряда в Татарстане завершат к 1 ноября
В Татарстане продолжаются работы по нефтеванию яйцекладок непарного шелкопряда. Обработку планируют завершить к ноябрю, сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.
«Нефтевание — метод, который представляет собой процесс обработки стволов деревьев, на которых расположены места кладок яиц непарного шелкопряда, нефтепродуктами. К примеру, это отработанное машинное масло или керосин. Данная мера позволит снизить численность данного вредителя», — рассказал заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда министерства Анас Сенгатуллин.
По его словам, мероприятия проведены на площади 2,9 тыс. га, всего в этом году в республике обработают 6,2 тыс. га. Окончание работ намечено на 1 ноября.
Данные мероприятия содействует реализации регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федеральной программы «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»