Обработку деревьев от непарного шелкопряда в Татарстане завершат к 1 ноября

Фото: пресс-служба Минлесхоза РТ

В Татарстане продолжаются работы по нефтеванию яйцекладок непарного шелкопряда. Обработку планируют завершить к ноябрю, сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

«Нефтевание — метод, который представляет собой процесс обработки стволов деревьев, на которых расположены места кладок яиц непарного шелкопряда, нефтепродуктами. К примеру, это отработанное машинное масло или керосин. Данная мера позволит снизить численность данного вредителя», — рассказал заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда министерства Анас Сенгатуллин.

По его словам, мероприятия проведены на площади 2,9 тыс. га, всего в этом году в республике обработают 6,2 тыс. га. Окончание работ намечено на 1 ноября.

Данные мероприятия содействует реализации регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федеральной программы «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.