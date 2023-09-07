Нефтевание выполнено на 20%: как спасают леса Татарстана от прожорливых гусениц

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Работы по нефтеванию яйцекладок непарного шелкопряда в лесах Татарстана выполнены почти на 20%. Обработка деревьев от вредителя таким способом не проводилась в республике уже более десяти лет, рассказал «Татар-информу» заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Минлесхоза РТ Анас Сенгатуллин.

Специалисты лесничеств и лесхозов Татарстана при участии добровольцев смазывают стволы деревьев отработанным машинным маслом и керосином, чтобы уничтожить яйцекладки прожорливых гусениц. Если этого не делать, то при активности вредителя через несколько лет деревья могут погибнуть.

«Яйцекладки находятся на нижней части ствола дерева, на расстоянии 10-15 см от земли. Их смазывают раствором и вредители погибают. Обработкой деревьев занимаются представители лесничеств, лесхозов и волонтеры. Всего запланировано провести нефтевание на 6 тыс. га вокруг населенных пунктов. Работы проводятся в Черемшанском, Бугульминском, Билярском и в других лесничествах», – рассказал Сенгатуллин.

Непарный шелкопряд – полифаг, который повреждает до 300 видов растений, почти все лиственные породы, часть хвойных, многие виды кустарников. Но особую угрозу представляют гусеницы непарника, которые поедают листья множества растений.

«Непарный шелкопряд поедает дуб, березу, липу. Всего в этом году очаги наблюдались на 220 тыс. га леса. Если шелкопряд объедает дерево на протяжении трех лет, то оно слабеет и может погибнуть», – отметил спикер.

В этом году погодные условия способствовали распространению очагов непарного шелкопряда – мягкая зима, ранняя весна и жаркое лето. Но если следующая зима будет достаточно холодной, то яйцекладки погибнут.

В осенний период специалисты Центра защиты леса Татарстана и лесничеств обследуют очаги вредителя, определяют количество яйцекладок и прогнозируют степень повреждения деревьев на будущий год. По результатам готовят документы для проведения обработок наземным или воздушным способом с применением биологического препарата.

«Но есть ограничения: вокруг населенных пунктов и источников питьевой воды на расстоянии 300 метров запрещается наземная обработка. На таких площадях мы проводим нефтевание. Такой метод в Татарстане не использовался давно, возможно, еще со времен Советского Союза», – заметил Сенгатуллин.

Очаги непарного шелкопряда спустя значительный перерыв были зафиксированы в 2021 году. Нефтевание приводится с конца августа и вплоть до ноября.