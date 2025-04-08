Обрабатывающие производства на подъёме: куда движется промышленность Татарстана?

Промышленное производство в Татарстане в январе-феврале 2025 года продолжало набирать обороты: на 5% к аналогичному периоду 2024-го – как и прежде, за счет позитивной динамики в обработке. По России же аналитики фиксируют усиление стагнации. Подробнее – в обзоре «Татар-информа».





Промышленное производство в Татарстане, за прошлый год разогнавшись «в среднем по больнице» на 5% (к 2023-му), за два первых месяца 2025-го темпов не сбавило

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Обрабатывающие производства в Татарстане прибавили почти 11%

Промышленное производство в Татарстане, за прошлый год разогнавшись «в среднем по больнице» на 5% (к 2023-му), за два первых месяца 2025-го темпов не сбавило. Правда, все зависит от того, под каким углом эту динамику рассматривать.

Так, если в январе индекс промышленного производства (ИПП) в республике составил 4,9% (к январю 2024-го), то в феврале – уже 5,6% (к февралю 2024-го). За январь-февраль темпы сложились в ровные 5%.

А вот в помесячном разрезе все выглядит уже не столь позитивно. К примеру, в январе промпроизводство в Татарстане, если сравнивать с декабрем 2024-го, обвалилось почти на 20%. В феврале же к январю Татарстанстат зафиксировал вроде бы рост, но настолько символический – на 0,6%, что называть это ростом как-то даже неприлично.

Но есть и то, что остается неизменным. ИПП, как известно, складывается из четырех составляющих, однако основными для расчета выступают две – добыча и обработка. Сырьевой сектор в Татарстане остается в минусе с 2023 года, ничего не изменилось и в начале 2025-го – за первые два месяца года отставание составило 4,1% к январю-февралю 2024-го. По отношению к аналогичному периоду прошлого года и к предыдущему периоду в феврале все тоже было в минусе.

В обрабатывающих же производствах, напротив, все цветет и пахнет – за два месяца рост составил уже 10,9%. К февралю прошлого года рост в феврале 2025-го составил 12%. А после январского провала почти на треть (к декабрю), в феврале к январю динамика ускорилась до 4,8%.

На общий ИПП не повлияло даже то, что и в энергетике, и в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, в январе-феврале этого года случилось падение на 2,1% и 2,3% соответственно. Хотя весь прошлый год оба сегмента работали в плюсе. Спад в энергетике, конечно, легко объясняется аномально теплой зимой. А вот почему впервые с 2023-го сдал сегмент водоснабжения и отходов, пусть останется загадкой. Тем более что вклад этих двух составляющих в расчет ИПП минимален.

Нефтепереработка за январь-февраль выросла на 1,2%

В обработке в плюс за январь-февраль текущего года сработали 12 отраслей, в минус ушли восемь. Отметим, что системообразующие для Татарстана производства, к счастью, пока все собрались в группе растущих. Особенно за два месяца разогнался химпром – на 17,8%. Основной вклад в это внесли резиновые и пластмассовые изделия – это «сборное» направление прибавило 26,7% к январю-февралю 2024-го, причем исключительно за счет второй составляющей, рост в которой составил 52,7% (в то время как первая ушла в минус на 11,4%).

В обработке в плюс за январь-февраль текущего года сработали 12 отраслей. Особенно за два месяца разогнался химпром – на 17,8% Фото: © «Татар-информ»

На втором месте по динамике роста – пищепром (на 7,3% к январю-февралю 2024-го). А вот машиностроение, по всей видимости, вышло на некое плато (данные по производству прочих транспортных средств Татарстанстат по-прежнему не озвучивает, но на эту отрасль в отгрузке приходится не более 2%). Общий плюс по сегменту в случае с Татарстаном обеспечил автопром, рост в котором составил 19,7%, а также выпуск машин и оборудования, не включенных в другие группировки (рост на 1,9%). Выпуск же электрооборудования, а также компьютеров и периферии пока сокращается. Правда, в прошлом году эти отрасли быстро росли, поэтому сейчас на расчеты влияет и эффект высокой базы.

Но главное, что в положительной зоне в Татарстане остается нефтепереработка – самый крупный, наряду с добычей полезных ископаемых, сектор индустрии (оба они в сумме обеспечивают 50% в отгрузке). За январь-февраль рост здесь составил 1,2%.

Добавим, что в феврале 2025-го к февралю прошлого года нарастили производство 11 отраслей обработки, в том числе все системообразующие. А к январю текущего года – 14, но нефтепереработка, пищевка и химпром оказались в группе сдавших позиции.

«Статистика указывает на торможение динамики в российской индустрии»

В целом по России индустрия продолжает замедляться. За январь-февраль текущего года к аналогичному периоду прошлого года рост производства составил всего 1,2%, в феврале 2025-го к февралю 2024-го – 0,2% (после 2,2% в январе), а к январю, с поправкой на сезонность и календарь, – 0,4%.

Правда, в первом случае замедление объясняется календарным эффектом – высокой базой високосного февраля 2024-го, а во втором – температурным фактором, относительной нормализацией зимней погоды, приведшей к росту выработки тепла и электроэнергии, объяснили в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). За вычетом этих двух факторов выпуск в феврале относительно января снизился бы на 0,4–0,5%, рассчитали в Центре. Также там напомнили, что рост производства в секторах с доминирующим присутствием ОПК не сворачивается.

В положительной зоне в Татарстане остается нефтепереработка – самый крупный, наряду с добычей полезных ископаемых, сектор индустрии Фото: rais.tatarstan.ru

В Райффайзенбанке, правда, отмечают, что календарный эффект оказал лишь «небольшое отрицательное влияние на динамику» в промышленности, так как хотя прошлый год и был високосным, количество рабочих дней в обоих февралях оказалось одинаковым. Да и рост на 0,4% – «это больше, чем в среднем за прошлые месяцы».

Как бы там ни было, но в ЦМАКП снова констатировали: в промышленности продолжилась стагнация. «С точностью до сильных колебаний на рубеже года объем выпуска в феврале находился на уровне конца третьего – начала четвертого квартала 2024-го», – отметили в Центре. В ПСБ же рост промышленности в феврале назвали умеренным: «Даже с исключением календарного фактора, статистика указывает на торможение экономической динамики».

Как отметил аналитик банка Денис Попов, добыча «устойчиво сокращается» за счет нефтегазового сектора и прочих полезных ископаемых. При этом все более заметным становится торможение роста в обработке, а также «дифференциация отраслей обработки по динамике выпуска». «Выраженный рост только в химическом комплексе и отраслях, связанных с ОПК», – говорит Попов.

Станислав Мурашов из Райффайзенбанка добавляет, что позитивные результаты в феврале во многом были связаны с выпуском в машиностроительном комплексе, «сохраняющим сильную динамику». Тогда как остальные отрасли, на которые приходится 86% всего промышленного выпуска, продолжают снижаться. Существеннее всего же углубился спад в производстве нефтепродуктов – в феврале к январю на 4% по России и почти на 8% в Татарстане.

«Судя по всему, ухудшение в значительной части отраслей промышленности становится устойчивым. Все это говорит о том, что признаков охлаждения экономики появляется все больше», – говорит Мурашов. Причины этого явления, по его мнению, остаются прежними – «начиная от ожидаемой бюджетной консолидации и жесткой денежно-кредитной политики ЦБ и заканчивая ограничениями со стороны факторов производства (жесткий рынок труда, трудности с экстенсивным наращиванием производства) и санкционным давлением».

По результатам опросов Росстата, за последние пару месяцев предпринимательская уверенность в сегменте обрабатывающих производств существенно снизилась Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Жесткую денежно-кредитную политику ЦБ, вероятно, пора корректировать»

Более того, по результатам опросов Росстата за последние пару месяцев предпринимательская уверенность в сегменте обрабатывающих производств существенно снизилась. Все меньше респондентов позитивно оценивают перспективы выпуска на горизонте квартала, падает уверенность в улучшении экономической ситуации и в ближайшее полугодие. А индекс деловой активности PMI в обработке с 50,4 п. в феврале упал в марте до минимального значения с апреля 2022-го – 48,2 п. (уровень ниже 50 п. указывает на снижение деловой активности) из-за резкого спада заказов и производства на фоне слабеющего внутреннего и внешнего спроса.

На фоне слабой промышленной статистики февраля такие дополнительные сигналы не предвещают ничего хорошего, уверены в ПСБ. «Экономика России быстро охлаждается, несмотря на активные госрасходы конца 2024 – начала 2025 года. Значительную роль в этом играет текущая жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, которую, вероятно, пора корректировать, чтобы обеспечить «мягкую посадку» экономики России», – шлют сигнал регулятору в банке.

Добавляя, что динамика, вероятно, и дальше будет замедляться. «Безотносительно календарного фактора торможение или сокращение выпуска продукции по многим отраслям означает снижение их потенциала по наращиванию внутреннего спроса – инвестиционного или конечного. Полагаем, это должно рассматриваться Банком России как аргумент о формировании условий для смягчения ДКП», – считает Денис Попов.

Впрочем, в ЦБ пока считают, что хотя оперативные данные и результаты опросов и показывают, что в первом квартале 2025 года экономика растет более умеренными темпами, чем в конце прошлого года, «замедление роста экономической активности происходит после значительного ее ускорения в конце 2024 года, и пока рано говорить о переходе к устойчивому сбалансированному росту экономики».