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Обрабатывающая промышленность России по итогам 2023 года выросла не менее чем на 7%
В 2023 году обрабатывающая промышленность России выросла не менее чем на 7%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера — главу Минпромторга Дениса Мантурова.
«С учетом тех показателей, которые мы видим по результатам 11 месяцев, а это 7,5% рост по обрабатывающей промышленности, у меня есть уверенность говорить о том, что год мы закончим с показателями не меньше чем 7%», — заявил вице-премьер.
На встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности страны, которая прошла в начале августа, Президент Владимир Путин заявил, что российская обрабатывающая отрасль показала рост в 6,2% в годовом выражении.
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