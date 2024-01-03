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Экономика 3 января 2024 21:44

Обрабатывающая промышленность России по итогам 2023 года выросла не менее чем на 7%

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В 2023 году обрабатывающая промышленность России выросла не менее чем на 7%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера — главу Минпромторга Дениса Мантурова.

«С учетом тех показателей, которые мы видим по результатам 11 месяцев, а это 7,5% рост по обрабатывающей промышленности, у меня есть уверенность говорить о том, что год мы закончим с показателями не меньше чем 7%», — заявил вице-премьер.

На встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности страны, которая прошла в начале августа, Президент Владимир Путин заявил, что российская обрабатывающая отрасль показала рост в 6,2% в годовом выражении.

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