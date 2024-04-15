«Обоюдоострое оружие»: Песков прокомментировал запрет США на ввоз алюминия, меди и никеля

Новые санкции, введенные США и Великобританией против России и включающие запрет на ввоз алюминия, меди и никеля, ударят и по самим инициаторам ограничений. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы считаем их абсолютно незаконными. И считаем, что эти санкции в любом случае — это обоюдоострое оружие. И они будут абсолютно так же бить по интересам тех, кто эти санкции вводит», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Песков заметил, что после ввода ограничений дестабилизировались цены на этом сегменте рынка: стоимость алюминия подскочила более чем на 5%. В ходе торгов цена достигала максимальных с июня 2022 года 2725 долларов.

Напомним, на прошлой неделе США и Великобритания ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля из России.