США ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля из России

Соединенные Штаты запретили ввозить в страну некоторые металлы из России. Решение принято совместно с Великобританией, говорится в заявлении американского Минфина.

«В результате импорт и ввоз в США, в том числе импорт для ввоза в зону внешней торговли, находящейся на территории США, алюминия, меди и никеля российского происхождения запрещается, за рядом исключений, предусмотренных законом, а также в случае наличия лицензии или другого разрешения Управления по контролю за иностранными активами Минфина США [OFAC]», — упоминается в тексте.

Одним из исключений являются никель, медь и алюминий, которые были добыты вплоть до 13 апреля текущего года.

Кроме того, в заявлении оговорены ограничения для использования указанных металлов на мировых биржах, а также на внебиржевые деривативные сделки.