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Общество 10 декабря 2024 12:19

Оборудование из КНР для мусоросжигательного завода Казани поставят в 2025 году

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Ключевое оборудование из Китая для возводимого под Казанью завода энергоутилизации отходов поставят в следующем году. Об этом сообщает РБК Татарстан со ссылкой на пресс-службу компании «РТ-Инвест».

«Согласно новому контракту, ключевое оборудование будет произведено и поставлено китайским партнером в течение следующего года», – говорится в сообщении.

Уточняется, что новый завод сможет перерабатывать порядка 550 тыс. тонн отходов в год.

Оборудование для завода должна поставить корпорация Chongqing Sanfeng Covanta Environmental Industry – крупнейший производитель современного оборудования для термической переработки из КНР.

Ранее сообщалось, что Госдума поддержала предложения депутатов Госсовета Татарстана по федеральному законопроекту об отходах производства и потребления.

#мусор #отходы #завод
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