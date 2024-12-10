Оборудование из КНР для мусоросжигательного завода Казани поставят в 2025 году

Ключевое оборудование из Китая для возводимого под Казанью завода энергоутилизации отходов поставят в следующем году. Об этом сообщает РБК Татарстан со ссылкой на пресс-службу компании «РТ-Инвест».

«Согласно новому контракту, ключевое оборудование будет произведено и поставлено китайским партнером в течение следующего года», – говорится в сообщении.

Уточняется, что новый завод сможет перерабатывать порядка 550 тыс. тонн отходов в год.

Оборудование для завода должна поставить корпорация Chongqing Sanfeng Covanta Environmental Industry – крупнейший производитель современного оборудования для термической переработки из КНР.

Ранее сообщалось, что Госдума поддержала предложения депутатов Госсовета Татарстана по федеральному законопроекту об отходах производства и потребления.