В федеральный законопроект об отходах Госдума включила предложения Татарстана

Государственная Дума поддержала предложения депутатов Госсовета Татарстана по федеральному законопроекту об отходах производства и потребления. Об этом сообщил председатель парламентского Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Андрей Егоров на выездном заседании.

«В прошлом году вопрос был внесен нашим комитетом в Госдуму. Автором законопроекта в свое время был Александр Тыгин (депутат Госсовета РТ VI созыва, ныне начальник Госжилинспекции РТ — прим. Т-и). Тема муссируется очень долго. Я не скажу, что этот законопроект на 100% в нашей редакции, но в нем есть наши предложения», — заявил парламентарий.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Егоров уточнил, что законопроект связан с обращением строительных отходов, созданием и содержанием площадок для твердых коммунальных отходов. «Строительные отходы бывают разные. Одно дело — разобрать целый дом, а другое — из квартиры вынести обои. Вот здесь сделали градацию. Инициатором была республика, и при поддержке Госдумы наши предложения приняли», — подчеркнул он.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что одной из актуальных проблем обращения с ТКО остается недостаточность площадок и контейнеров для ТКО. В настоящее время их создание и содержание относятся к полномочиям органов местного самоуправления. Вместе с тем у них нет необходимых средств для обеспечения недостающего количества контейнерных площадок.

«Вопрос о создании, оборудовании и регулярном обновлении контейнерного парка недостаточно урегулирован, что создает проблемы, в том числе при развитии системы раздельного накопления ТКО. Законопроект дает возможность регионам решить эту проблему, передав отдельные полномочия по созданию и содержанию площадок региональному оператору», — отмечается в пояснительной записке.

Таким образом, появляются альтернативные варианты по созданию таких площадок. В частности, это можно сделать силами органов местного самоуправления или предоставлять субсидии муниципалитетам из региональных бюджетов.

Кроме того, предложено включить соответствующие обязанности в функционал регионального оператора. В этом случае должно быть заключено соглашение между органом местного самоуправления, региональным органом власти и регоператором.

«Такой подход, если законопроект будет принят, позволит решить проблему дефицита площадок. Но есть другие мнения, по ним еще работают. Соглашение может подразумевать только создание площадок или только содержание, либо и то, и другое. И размер тарифа для населения будет зависеть от этого. Но тарифы ежегодно повышаются», — заметил Егоров.

Стоимость создания контейнерных площадок варьируется от 30 тыс. до 300 тыс. рублей. Это зависит от материала, из которого они сделаны, габаритов и так далее, сказано в финансово-экономическом обосновании к проекту закона.

Если расходы на создание площадок и закупку контейнеров переложат на региональных операторов в полном объеме, то потребуется увеличение тарифов для населения на 10%. При включении в тарифы регоператоров расходов на содержание площадок тарифы для населения вырастут на 15%. А если в функции регоператоров включат создание и содержание площадок, то тарифы вырастут почти на 25%.

Депутаты комитета поддержали федеральный законопроект, которым вносятся изменения в закон РФ «Об отходах производства и потребления».