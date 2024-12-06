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Общество 6 декабря 2024 15:19

В федеральный законопроект об отходах Госдума включила предложения Татарстана

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Государственная Дума поддержала предложения депутатов Госсовета Татарстана по федеральному законопроекту об отходах производства и потребления. Об этом сообщил председатель парламентского Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Андрей Егоров на выездном заседании.

«В прошлом году вопрос был внесен нашим комитетом в Госдуму. Автором законопроекта в свое время был Александр Тыгин (депутат Госсовета РТ VI созыва, ныне начальник Госжилинспекции РТ прим. Т-и). Тема муссируется очень долго. Я не скажу, что этот законопроект на 100% в нашей редакции, но в нем есть наши предложения», заявил парламентарий.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Егоров уточнил, что законопроект связан с обращением строительных отходов, созданием и содержанием площадок для твердых коммунальных отходов. «Строительные отходы бывают разные. Одно дело разобрать целый дом, а другое из квартиры вынести обои. Вот здесь сделали градацию. Инициатором была республика, и при поддержке Госдумы наши предложения приняли», подчеркнул он.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что одной из актуальных проблем обращения с ТКО остается недостаточность площадок и контейнеров для ТКО. В настоящее время их создание и содержание относятся к полномочиям органов местного самоуправления. Вместе с тем у них нет необходимых средств для обеспечения недостающего количества контейнерных площадок.

«Вопрос о создании, оборудовании и регулярном обновлении контейнерного парка недостаточно урегулирован, что создает проблемы, в том числе при развитии системы раздельного накопления ТКО. Законопроект дает возможность регионам решить эту проблему, передав отдельные полномочия по созданию и содержанию площадок региональному оператору», отмечается в пояснительной записке.

Таким образом, появляются альтернативные варианты по созданию таких площадок. В частности, это можно сделать силами органов местного самоуправления или предоставлять субсидии муниципалитетам из региональных бюджетов.

Кроме того, предложено включить соответствующие обязанности в функционал регионального оператора. В этом случае должно быть заключено соглашение между органом местного самоуправления, региональным органом власти и регоператором.

«Такой подход, если законопроект будет принят, позволит решить проблему дефицита площадок. Но есть другие мнения, по ним еще работают. Соглашение может подразумевать только создание площадок или только содержание, либо и то, и другое. И размер тарифа для населения будет зависеть от этого. Но тарифы ежегодно повышаются», заметил Егоров.

Стоимость создания контейнерных площадок варьируется от 30 тыс. до 300 тыс. рублей. Это зависит от материала, из которого они сделаны, габаритов и так далее, сказано в финансово-экономическом обосновании к проекту закона.

Если расходы на создание площадок и закупку контейнеров переложат на региональных операторов в полном объеме, то потребуется увеличение тарифов для населения на 10%. При включении в тарифы регоператоров расходов на содержание площадок тарифы для населения вырастут на 15%. А если в функции регоператоров включат создание и содержание площадок, то тарифы вырастут почти на 25%.

Депутаты комитета поддержали федеральный законопроект, которым вносятся изменения в закон РФ «Об отходах производства и потребления».

#мусорные контейнеры #твердые коммунальные отходы #законопроект
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