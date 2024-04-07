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Оборот розничной торговли в Татарстане за год вырос на 10%
В январе-феврале 2024 года оборот розничной торговли в Татарстане составил 231,8 млрд рублей. Это на 10% больше, чем за аналогичные месяцы прошлого года, говорится в докладе «Социально-экономическое положение РТ» Татарстанстата.
При этом по пищевой продукции и табачным изделиям за указанный срок показатели выросли на 2,7%, по непродовольственным товарам — на 16,7%. Самая большая разница отмечается по крупным организациям и субъектам среднего предпринимательства — +17,4% в сравнении с январем-февралем 2023 года.
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