Оборот розничной торговли в Татарстане в январе сократился на 1,9%

Оборот розничной торговли в Татарстане в январе 2023 года сократился на 1,9% к аналогичному месяцу 2022 года – до 99,2 млрд рублей. Об этом говорится в Комплексном докладе о социально-экономическом положении в Татарстане за первый месяц года.

По данным статистики, оборот в секторе продуктов питания вырос в январе на 7,4% – до 47 млрд рублей. А вот оборот непродовольственных товаров просел на 9,1% – до 52,2 млрд рублей.

Для сравнения: в январе 2022 года оборот розничной торговли вырос на 3,4% к январю 2021 года. В целом за весь прошлый год этот показатель (месяц к месяцу) рос только первые четыре месяца года. По итогам прошлого года падение составило 3,1%.

Подробнее о социально-экономическом положении в материале «Минус в энергетике, плюс в нефтедобыче: промышленность Татарстана выдала 100% в январе».