Оборот потребкооперативов Татарстана за год вырос до 27 млрд рублей

Оборот потребительских обществ и кооперативов Татарстана за прошлый год достиг 27 млрд рублей, что на 10% больше, чем в 2024-м. Об этом сообщил председатель правления Татпотребсоюза Рашат Шаймарданов на собрании представителей потребобществ и кооперативов РТ.

«Совокупный объем нашей деятельности за пять лет увеличился в 1,6 раза. Ежегодно среди региональных союзов России Татпотребсоюз занимает лидирующие позиции по всем видам деятельности. Вклад Татарстана в развитие потребкооперации России говорит сам за себя: 12% от общероссийского объема, а также доля в Приволжском федеральном округе – 27%», – рассказал он.

По словам Шаймарданова, в прошлом году из регионального бюджета на поддержку потребкооперативов было выделено 300 млн рублей. В этом году господдержка сохранена на том же уровне. Но объем средств на компенсацию части затрат на приобретение спецтранспорта увеличился до 73,5 млн рублей, ранее было 28 млн рублей, отметил он.

Предприятия Татпотребсоюза обеспечивают собственной продукцией более 2,2 тыс. сельских населенных пунктов. Около 50% произведенной продукции поставляется в торговые сети и индивидуальным предпринимателям, подчеркнул Шаймарданов.

«Только за последние пять лет общая сумма капитальных вложений в модернизацию объектов потребительской кооперации превысила 5,3 млрд рублей. За прошлый год сумма составила более 1,2 млрд рублей», – заключил он.