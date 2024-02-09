Оборот общественного питания в Татарстане за 2023 год вырос почти на 15%

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По итогам 2023 года оборот общественного питания в Татарстане составил 67,29 млрд рублей. При этом относительно 2022-го данный объем вырос на 14,8%, следует из данных Росстата.

Интересно, что, согласно подсчетам федеральной службы госстатистики, в целом по всему Приволжскому федеральному округу оборот общественного питания вырос за год на 14%, а во всей России – на 12,3%. То есть, в Татарстане оборот общественного питания вырос сильнее, чем в ПФО и в целом по стране.

Ранее «Татар-информ» сообщал, как менялись цены в России за год.