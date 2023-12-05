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Экономика 5 декабря 2023 14:34

Оборот Московской биржи составил более 1,2 квадрлн рублей

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Оборот Московской биржи по итогам 11 месяцев 2023 года составил свыше 1,2 квадрлн рублей. Об этом сообщил председатель правления торговой площадки Юрий Денисов, пишет ТАСС.

Спикер уточнил, что в 2021 году оборот в 1 квадрлн рублей был достигнут в декабре. В 2023-м данную сумму зафиксировали уже в октябре.

«Это максимальное значение за всю историю, и понятно, что до конца годы мы еще вырастем - у нас остался целый месяц», - прокомментировал Денисов.

Ранее «Татар-Информ» сообщал, что россиянин имеет почти 2 млн рублей на брокерском счету. При этом относительно прошлого отчета Центробанка РФ сумма «инвестиционного портфеля» увеличилась более чем на 5%.

#Московская биржа #отчет #инвестиции #Доходы
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