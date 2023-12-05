Оборот Московской биржи составил более 1,2 квадрлн рублей

Оборот Московской биржи по итогам 11 месяцев 2023 года составил свыше 1,2 квадрлн рублей. Об этом сообщил председатель правления торговой площадки Юрий Денисов, пишет ТАСС.

Спикер уточнил, что в 2021 году оборот в 1 квадрлн рублей был достигнут в декабре. В 2023-м данную сумму зафиксировали уже в октябре.

«Это максимальное значение за всю историю, и понятно, что до конца годы мы еще вырастем - у нас остался целый месяц», - прокомментировал Денисов.

Ранее «Татар-Информ» сообщал, что россиянин имеет почти 2 млн рублей на брокерском счету. При этом относительно прошлого отчета Центробанка РФ сумма «инвестиционного портфеля» увеличилась более чем на 5%.