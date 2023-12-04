Россияне имеют почти 2 млн рублей на брокерских счетах

В России средний размер счета розничного инвестора вырос более чем на 5.5% или с 1,8 до 1,9 млн рублей, сообщается в отчете Центробанка РФ. При этом регулятор не учитывал пустые и небольшие счета.

Уточняется, что общий объем средств на брокерских счетах превысил 9 трлн рублей. Что касается конкретно третьего квартала, то приток денег граждан на брокерские счета в этот период вырос до 329 млрд рублей (во втором квартале было 238 млрд рублей).

«Интерес граждан к фондовому рынку сохранялся в условиях увеличения доходов и повышенных инфляционных ожиданий. Рост котировок и дивидендные выплаты также способствовали популярности российских акций. На брокерском обслуживании сейчас находится более 27,5 млн клиентов», - комментируется в сообщении.

Также в отчете добавили, что инвесторы увеличили свои вложения не только в российские акции. Активность зафиксировали и в корпоративных облигациях компаний нефтегазового сектора, химической и нефтехимической отрасли.