«Обойти беспощадные санкции»: Россия и Иран строят альтернативу Суэцкому каналу

Александр Мишарин: «Если Аллах закрывает одну дверь, он открывает тысячу других»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Путь через Каспий и Иран станет альтернативой Суэцкому каналу

«Если Аллах закрывает одну дверь, он открывает тысячу других», – начал с восточной мудрости президент Российской академии транспорта Александр Мишарин круглый стол по вопросам развития международного транспортного коридора «Север – Юг». Из-за санкций оказались перекрытыми пути на Запад, но тут же широко распахнул двери гостеприимный Восток.

На самом деле, проекту уже больше 20 лет – еще в 2000 году Индия, Россия и Иран подписали соглашение о его создании. Идея в том, чтобы объединить Индийский океан и Персидский залив с Каспийским морем. Почти через четверть века работы ускорились, так как в нынешней геополитической обстановке нужно искать новые каналы сбыта.

Правительства России и Ирана решили, например, достроить последний ж/д участок коридора «Север – Юг». Накануне KazanForum с участием президентов стран – Владимира Путина и Эбрахима Раиси были подписаны соглашения о сотрудничестве для создания железной дороги Решт – Астара в Иране.

Считается, что «Север – Юг» будет альтернативой пути, который соединяет Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал.

Марат Хуснуллин: «Развитие транзитных маршрутов на направлениях Каспийского региона, Южной и Юго-Восточной Азии, стран Персидского залива всегда были приоритетом для Российской Федерации» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Развитие транзитных маршрутов на направлениях Каспийского региона, Южной и Юго-Восточной Азии, стран Персидского залива всегда были приоритетом для Российской Федерации», – подтвердил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Он сообщил, что к 2025 году грузооборот в этом направлении должен вырасти в два раза – не менее чем до 30 млн тонн, а к 2030 году – до 35 млн тонн, это 2,6 раза больше, чем в 2021 году.

«На всей протяженности Волги будет возможность пропуска судов с осадкой не менее 4,5 метра»

Есть дорожная карта по развитию коридора. Инвестиции в инфраструктуру оцениваются в 280 млрд рублей до 2030 года.

Хуснуллин обозначил три основных маршрута в коридоре: Западный – через Республику Дагестан автомобильным и железнодорожным транспортом, Азербайджан и Иран; Транскаспийский – через Каспийское море морским и речным транспортом по Волге в иранские и туркменские порты, а также Восточный – через республики Казахстан и Туркменистан автомобильным и железнодорожным транспортом.

Вице-премьер сообщил, что уже проводится реконструкция и дноуглубительные работы в акватории Волги Каспийского морского судоходного канала Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вице-премьер сообщил, что уже проводится реконструкция и дноуглубительные работы в акватории Волго-Каспийского морского судоходного канала. Он признал, что есть ограничения на реке Волге, где не могут пройти суда. «В планы [эти работы] поставили. Имеем деньги. И в принципе на всей протяженности Волги будет возможность пропуска судов с осадкой не менее 4,5 метра. Это очень важно и для развития нашей внутренней акватории», – уточнил Хуснуллин.

«Север – Юг» стимулирует строительство индустриальных портов и особых экономических зон

«Транспортный коридор имеет особое значение для Евразийского экономического союза (ЕАЭС) как важный альтернативный коридор экономического развития и как ответ на экономическое и политическое влияние Евросоюза», – заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на круглом столе.

Он отметил, что тема уже имеет «очертания и контуры». По его словам, в будущем коридор облегчит сотрудничество, производство товаров и услуг и ускорит создание новых логистических цепочек между членами ЕАЭС, крупными странами Персидского залива и Индийского океана, включая Иран, Индию, Пакистан.

Минниханов подчеркнул, что помимо расширения торговли международный транспортный коридор «Север — Юг» стимулирует строительство индустриальных портов и особых экономических зон вдоль транзитных маршрутов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Минниханов подчеркнул, что помимо расширения торговли международный транспортный коридор «Север – Юг» стимулирует строительство индустриальных портов и особых экономических зон вдоль транзитных маршрутов.

«Татарстан готов оказывать необходимое содействие в реализации проекта, встроится в данную международную транспортную систему. В ходе наших зарубежных поездок и встреч тема транспортных коридоров и логистики всегда обсуждается. В прошлом году мы были с визитом в Иране и увидели, насколько иранская сторона заинтересована в развитии данного направления. То же самое можно сказать о Туркменистане и об Узбекистане, Казахстане. Поэтому эти вопросы – наиважнейшие», – подчеркнул Минниханов.

Игорь Левитин отметил, что нужно создать такие условия, чтобы груз был доставлен до места назначения без остановок на границах Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Уже к 2030 году грузооборот пути будет на уровне 60 млн тонн

Помощник Президента России Игорь Левитин напомнил, что транспортный коридор «Север – Юг» в отличие от других мировых маршрутов мультимодальный, здесь участвуют все виды транспорта. Он отметил, что нужно создать такие условия, чтобы груз был доставлен до места назначения без остановок на границах. И добавил, что технологии для этого сегодня существуют.

Государственный министр внешней торговли ОАЭ Тани бин Ахмед Аль-Зеюди заявил, что страна готова принять участие в проекте, так как считает, что транспортный коридор обладает большим потенциалом. Он позволит выстроить логистику не только с Россией, но и странами Центральной Европы и Средней Азии, объединить множество существующих маршрутов.

Тани бин Ахмед Аль-Зеюди заявил, что страна готова принять участие в проекте, так как считает, что транспортный коридор обладает большим потенциалом Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министр транспорта и коммуникаций Султаната Оман Саид бен Хамуд Аль-Мавали также сообщил, что государство заинтересовано в проекте, в нем планирует принимать участие и частный бизнес.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Исламской Республики Иран Алиреза Пейманпак отметил, что транспортный коридор позволит обойти «беспощадные санкции», под которыми также находится его страна. Он только заметил, что не должно быть бюрократических проволочек в решении вопросов.

Алиреза Пейманпак отметил, что транспортный коридор позволит обойти «беспощадные санкции», под которыми также находится его страна Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Председатель совета директоров группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев как представитель частного бизнеса пожелал, чтобы для инвесторов были долгосрочные правила игры, страховые механизмы защиты инвестиций, стабильный налоговый режим. Также он надеется, что будет прозрачная схема тарифообразования, недискриминационный доступ к транспортной инфраструктуре – «чтобы коридор был открыт для всех».

По расчетам компании, уже к 2030 году грузооборот на пути будет на уровне 60 млн тонн, а к 2050 году – 100 млн тонн.

Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов предложил создать специальный банк для расчета в национальных валютах при реализации проекта, а также фонд прямых инвестиций.

В основном на сессии обсуждалась поставка товаров с Севера на Юг. Соответственно, в воздухе повис только один вопрос – какие товары будут доставлять с Юга на Север. Возможно, это будет предметом обсуждения на таком же традиционном заседании в рамках KazanForum будущего года.

Олег Коробченко сообщил «Татар-информу», что его ведомство активно занимается вопросом. Уже известно, что судостроительная корпорация «Ак Барс» будет строить сухогрузы для проекта Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Зеленодольские корабелы готовы строить производства судов за границей

Министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко сообщил «Татар-информу», что его ведомство активно занимается вопросом. Уже известно, что судостроительная корпорация «Ак Барс» будет строить сухогрузы для проекта. Также есть крупная логистическая компания, которая ведет закупку техники и выстраивает логистические потоки для перевозки грузов автомобильным транспортом на Юг. Сектор АПК подключается к транспортировке грузов в этом направлении.

Генеральный директор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов подтвердил «Татар-информу», что компания планирует участвовать в проекте. Она готова строить сухогрузы, танкеры, разные типа барж, которые могут перевозить как сыпучие грузы, так и контейнеры.

Компания проводит переговоры на Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum 2023», здесь же расположен ее выставочный стенд.

«Упор мы делаем как на гражданские пассажирские суда, так и на гражданские суда для перевозки грузов. По логистике международный транспортный коридор „Север – Юг“ очень интересный, потому что не всё можно перевезти по сухопутью. Речной и морской транспорт является более дешевым, потому что не требует больших вложений в инфраструктуру. Мы подтвердили свои возможности и готовы строить такие суда», – поделился планами собеседник агентства.

Ренат Мистахов: «Упор мы делаем как на гражданские пассажирские суда, так и на гражданские суда для перевозки грузов» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На данный момент судостроительная корпорация «Ак Барс» представлена в трех регионах России: Татарстане, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. Компания строит корабли и суда длиной от 30 до 300 метров водоизмещением от 100 до 200 тыс. тонн.

Мистахов отметил, что корпорация также готова организовать производство кораблей в других странах, а не только в России. Предложения на федеральном уровне ранее прозвучали в адрес Казахстана, Туркменистана и Азербайджана, которые имеют выход к Каспийскому морю.

«Если у них будет желание строить на их верфях, мы готовы там организовать производство. Проектирование, например, в России, строительство – там», – пояснил он.

В рамках форума уже прошли переговоры с Кыргызстаном. «Надеемся еще обсудить вопросы с Турцией, Ираном, Алжиром. Они проявляют большой интерес. Все утро прошло в переговорах», – рассказал Ренат Мистахов.