«Обойдемся»: Путин прокомментировал решение Германии и ЕС отказаться от российского газа

Отказываясь от российских энергоносителей, власти Германии рассчитывали, что необратимые процессы в экономике России наступят быстрее, чем у них, но получилось наоборот. Об этом Президент Владимир Путин сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале корреспондента.

«Видимо, рассчитывали, что если не будут брать наш газ, мы развалимся быстрее, чем у них наступят необратимые процессы. Но необратимые процессы фактически у них начинают наступать — промышленность переезжает в другие страны, в том числе в США, где созданы более благоприятные условия. Мы, слава Богу, справляемся, мы на другие маршруты направили, мы больше начинаем работать над собственной газификацией, над использованием этих энергоносителей для решения внутриэкономических проблем не только в системе ЖКХ, но и для экономики, промышленности. Конечно, когда мы продавали, больше получали денег. Может быть, было веселее. Но с другой стороны, чем меньше мы зависим от энергетики, тем лучше», — подчеркнул глава государства.

Путин напомнил, что на сегодняшний день неэнергетический сегмент экономики России растет большими темпами, чем прежде.

«У нас неэнергетическая часть экономики растет гораздо большими темпами, чем раньше <...> Пусть сами решают, надо им — пусть берут, не надо... мы обойдемся», — заключил глава государства.

Ранее Президент заявил, что на запуск сохранившейся нитки «Северного потока — 2» нужна неделя, но власти Германии сами не хотят ее подключать, при этом обвиняют Россию в том, что она агрессор.