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Путин: Оставшуюся нитку Nord Stream 2 можно запустить за неделю, но власти ФРГ не хотят
На запуск сохранившейся нитки «Северного потока — 2» нужна неделя, но власти Германии сами не хотят. Об этом Президент России Владимир Путин сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале корреспондента.
«Все время говорят, что Россия не дает, Россия ограничивает. Ничего мы не ограничиваем, мы всё даем, пожалуйста, — отметил глава государства. — В конце концов, всё зависит только от решения Правительства Германии. „Северный поток — 2“. Одна нитка сохранилась, несмотря на теракт. „Северный поток — 1“ разрушен, сохранилась одна нитка „Северного потока — 2“, одна-то работает».
Президент отметил, что в данном случае руководству ФРГ даже не надо договариваться с какой-то третьей стороной, «вообще никого не надо просить, клянчить, унижаться и руки протягивать».
«Вентиль открутите, скажите „Мы хотим получать“. Завтра начнут получать. Неделя нужна. Но не хотят», — подчеркнул Путин.
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