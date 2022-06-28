Деньги посчитают, не отходя от кассы: налоговая Татарстана избавит бизнес от отчетов

Налоговый эксперимент начнется в Татарстане с 1 июля: предприниматели больше не будут отправлять отчетность в ФНС и перечислять страховые взносы. О плюсах новой схемы налогообложения и почему Татарстан попал в число пилотных регионов, рассказал руководитель Управления ФНС Татарстана Марат Сафиуллин на брифинге в Доме правительства РТ.

Марат Сафиуллин отметил, что АУСН – это первый налоговый режим в мире, который позволяет полностью считать налоги с касс и банковских счетов за налогоплательщика Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«ФНС продолжает переносить исчисление налогов на свою сторону, снижая издержки налогоплательщиков»

Татарстан вместе с Москвой, Московской и Калужскими областями, стал участником пилотного проекта по введению нового налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (АУСН). По словам Марата Сафиуллина, АУСН – это первый налоговый режим в мире, который позволяет полностью считать налоги с касс и банковских счетов за налогоплательщика.

Сафиуллин отметил, что налоговый режим будет оптимальным и для самозанятых граждан, которые захотят масштабировать свой бизнес. Плюсом будет сокращение административной нагрузки и издержек налогоплательщиков. Новым режимом смогут воспользоваться порядка 18 тыс. бизнесменов.

«Федеральная налоговая служба продолжает переносить исчисление налогов и подготовку отчетности на свою сторону, снижая издержки налогоплательщиков. Следующим шагом по минимизации административной нагрузки и издержек налогоплательщика как раз и является специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система». Мы посчитали, что порядка 18 тысяч налогоплательщиков будет комфортно применять данную систему», - сказал он.

Налоговый эксперимент начнется в Татарстане с 1 июля Источник: сайт Госдумы РФ duma.gov.ru

Кто сможет воспользоваться АУСН?

Режим рассчитан на компании и индивидуальных предпринимателей, у которых работает не более пяти человек, чей годовой доход не превышает 60 млн рублей, расчетные счета открыты в уполномоченных ФНС России банках, зарплата выплачивается в безналичной форме. Налоговая ставка составит 8% от доходов или 20% с доходов за вычетом расходов. В июле принять участие в проекте смогут только вновь зарегистрированные юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Эксперимент будет проводиться в два этапа: 1 этап: с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года, 2 этап: с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года.

Сафиуллин добавил, что на первом этапе стать участником АУСН смогут вновь созданные российские организации и зарегистрированные ИП, а на втором - все остальные налогоплательщики.

Источник: сайт ФНС России nalog.gov.ru

«Система налогообложения позволяет ликвидировать 10 форм отчетности»

По словам руководителя УФНС по Татарстану, АУСН отличается от существующих налоговых режимов тем, что здесь нет бумажной отчетности, а налоги будут исчисляться автоматически.

«Основные его преимущества – это автоматический расчет налогов и значительное сокращение отчетности для малого бизнеса. Данная система налогообложения позволяет ликвидировать 10 форм отчетности и отказаться от заполнения деклараций. У налогоплательщиков, применяющих АУСН, отсутствует обязанность представлять отчетность в налоговые органы и государственные внебюджетные фонды. Налоговый орган исчислит налог на основе информации, полученной от банков, контрольно-кассовой техники и из личного кабинета АУСН», – сообщил Сафиуллин.

Кроме того, для организаций или ИП, которые перейдут на спецрежим, обнулили ряд взносов.

«Это касается пенсионных, медицинских взносов, а также взносов на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Несмотря на освобождение налогоплательщиков в рамках данного режима от уплаты страховых взносов, у работников сохраняются все социальные гарантии, которые будут обеспечиваться из федерального бюджета. То есть начисление пенсии, оплата больничных, социальное страхование и другие социальные гарантии будут обеспечены в полном объеме. Уверен, нулевые ставки должны помочь предпринимателям «обелить» зарплаты работников», - уточнил Сафиуллин.

С введением АУСН, взаимодействие малого бизнеса с налоговой будет проводиться в онлайн-режиме через личный кабинет Источник: сайт ФНС России nalog.gov.ru

Также он добавил, что проект позволит малому бизнесу республики сократить расходы на бухгалтеров. «Теперь им [бухгалтерам] не нужно вести книгу учета и расходов. Все будет проходить в автоматизированном порядке», - уточнил Сафиуллин.

Глава ведомства заявил, что с введением АУСН, взаимодействие малого бизнеса с налоговой будет проводиться в онлайн-режиме через личный кабинет налогоплательщика или через сервисы уполномоченных банков, которые присоединились к информационному обмену с налоговыми органами.

«Сейчас налоговой службой осуществляется оценка соответствия 8 крупнейших кредитных организаций, изъявивших принять участие в эксперименте по введению АУСН. По итогам оценки реестр уполномоченных банков 1 июля 2022 года будет размещен на сайте ФНС России, который будет дополняться по мере готовности банков к участию в эксперименте», - сказал он.

Глава ФНС по республике добавил, что при АУСН «значительную часть функций банк берет на себя, у предпринимателей освобождается время для более важных задач».

Татарстан попал в число пилотных регионов, поскольку показал хороший результат с введением налогового режима для самозанятых Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Почему Татарстан вошел в число пилотных проектов?

Республика попала в число пилотных регионов, поскольку показала хороший результат с введением налогового режима для самозанятых.

«Четыре региона, в которых вводят налоговый режим, являются одними из ведущих России. Наверное, ФНС России принимало решение исходя из того, что в этих субъектах в 2019 году в пилотном режиме был введен налог на самозанятых», - сказал он.

На сегодняшний день, по данным Сафиллина, сумма их дохода превысила 53 млрд рублей.

«Налог на профессиональный доход – это уникальный бесконтактный режим налогообложения, полностью реализованный в мобильном приложении «Мой налог», без отчетности и с минимальными ставками. Сегодня проект охватывает около 200 тысяч самозанятых, ведущих деятельность на территории республики. Это в два раза больше, чем индивидуальных предпринимателей, и каждую неделю в качестве самозанятых регистрируются более 1 тысячи татарстанцев. Поэтому нет сомнений в том, институт самозанятых оказался востребованным, показал свою состоятельность и безусловно будет развиваться дальше», - сообщил Сафиуллин.

54% налогов будет оставаться в республике за счет «обеления» бизнеса и повышения прозрачности выплаты заработной платы Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Потерь по НДФЛ не будет»

Во время брифинга журналисты поинтересовались, не повлечет ли введение АУСН так называемых «выпадающих доходов» для бюджета. Не секрет, что с введением режима для самозанятых, часть индивидуальных предпринимателей воспользовались новшеством, чтобы платить подоходный налог в сумме 4% вместо 13%. Руководитель управления федеральной налоговой службы по РТ заявил, что использование спецрежима не приведет к потерям для бюджета республики.

«Мы не считаем, что будут выпадающие доходы. Мы – государственный орган, который ведет контроль за уплатой налогов. Поэтому эти функции мы берем на себя. Мы будем надеяться, что все сделаем правильно, и выпадающих доходов у бюджета республики не будет», - сказал он.

Он уточнил, что что 54% налогов будет оставаться в республике за счет «обеления» бизнеса и повышения прозрачности выплаты заработной платы.

«Потерь по НДФЛ, мы считаем, не будет», - заключил он.