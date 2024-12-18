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Обновленный поезд «Чех» вышел на линию в казанском метро в преддверии Нового года
В преддверии Нового года третий по счету обновленный поезд модели «Чех» вышел на линию в метрополитене столицы Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».
При проведении ремонта сотрудники электродепо привели в порядок кузова вагонов и полностью покрасили их в соответствии с новым стилем предприятия в серебристый и бирюзовый цвета. Также частично заменены напольные основания и покрытия.
На всем составе установлены новые колесные пары. Помимо этого, отремонтированы тормоза, автосцепные устройства и внутривагонное оборудование, окрашены ходовые части, отремонтированы и испытаны компрессоры, проверены приборы тормозного и пневматического оборудования, технически освидетельствованы воздушные резервуары.
Произведены ремонт токоприемников, регулировка и испытание защитной аппаратуры, групповых переключателей и контакторов, осмотр и ремонт аккумуляторных батарей и заземляющих устройств. Приведены в порядок измерительные приборы и поездная аппаратура радиосвязи.
Программа по замене колесных пар подвижного состава Казанского метрополитена стартовала в прошлом, 2023 году. К данному моменту колесные пары полностью заменены на пяти поездах 2005 года выпуска. Всего при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова для этих составов было закуплено 80 колесных пар — старые уже имели предельный износ.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что поезда в метро Казани обновят облик — их покрасят в серебристый и бирюзовый цвета.
Фото: t.me/metroelectrotranskzn/.
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