Обновленный ДК «Химиков» с концертным залом откроется в конце года

В этом году в Казани стартовал ремонт ДК «Химиков», который станет главным центром молодежи Татарстана. Как на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя городского исполнительного комитета Ильдар Шакиров, обновление Дворца культуры стало возможным благодаря программе «Молодежь России» национального проекта «Образование».

Площадь ремонта составит 7,3 тыс. квадратных метров.

«В данном помещении планируется размещение концертного зала на 520 мест, медиацентра, многофункционального и хореографического залов, арт- и гончарных мастерских. Завершение работ с нетерпением ожидаем к концу года», — анонсировал Ильдар Шакиров.

Дворец культуры химиков открылся в 1969 году. В свое время здесь проходили культурные события как для сотрудников Казанского завода органического синтеза, который построил ДК, так и для жителей Московского района. Тогда он еще назывался ленинским. Сейчас в здании располагаются спортивные секции, занимаются танцевальные коллективы, проводятся развивающие занятия для матерей с детьми.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что обновление ДК Химиков обойдется почти в 62 млн рублей и включает в том числе ремонт систем вентиляции и кондиционирования.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина.