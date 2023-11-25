Обновленный блок «Г» инфекционной больницы в Челнах откроется в декабре

К 10 декабря необходимо завершить все строительные работы и ввести блок «Г» инфекционной больницы Набережных Челнов в эксплуатацию. Такую задачу поставил мэр Наиль Магдеев во время посещения объекта.

«Сегодня посетил инфекционную больницу и проверил ход капитального ремонта. Благодаря поддержке Рустама Нургалиевича Минниханова за последние годы выделено более 2,5 млрд рублей на ремонт этой крупной больницы. Она обслуживает не только жителей города Набережные Челны, но и пациентов ещё 17 близлежащих районов нашей республики», — написал руководитель Челнов в своем телеграм-канале.

В блоке «Г» расположены мельцеровские боксы и приемный покой. Мельцеровский бокс — это отдельная палата, войти в нее можно только с улицы. Здесь своя собственная вентиляция, отдельный санузел. При чрезвычайных ситуациях пациентов эвакуируют через балкон. В инфекционной больнице таких боксов 38.

Сюда попадают пациенты с подозрением на холеру, чуму, корь, кишечные инфекции, ковид и даже грипп. В ряде случаев госпитализируют не только больного, но и врача, медсестру, которые осматривали пациента. Это делается для того, чтобы исключить распространение инфекции.

В коридорах тут не ходят, все больные лежат исключительно по палатам. Все передачи они получают через специальные боксы.

Ремонт инфекционной больницы в Набережных Челнах стартовал в 2018 году. Работы разделены на несколько этапов, поскольку площадь здания достаточно велика — более 30 тыс. кв. метров. Сейчас же приведено в порядок свыше 24 тыс. квадратных метров. В блоке «Г» — свыше 7 тыс. квадратных метров. Персонал больницы работал без прерывания лечебного процесса.

В феврале этого года было открыт блок «А»: работы там были выполнены на территории 5 тыс. квадратных метров, о чем ранее сообщал «Татар-информ».