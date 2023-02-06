В инфекционной больнице Челнов открылся блок «А» после капитального ремонта

В инфекционной больнице Набережных Челнов завершился капитальный ремонт блока «А». Об этом рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Автограда.

Фото: пресс-служба Управления здравоохранения Набережных Челнов

В церемонии открытия принял участие и мэр Челнов Наиль Магдеев. Он прошел по обновленному зданию с экскурсией и оценил, как изменилась больница.

«Максимально стараемся сделать так, чтобы было удобно, комфортно не только персоналу, но и, в первую очередь, пациентам», – отметил главный врач инфекционный больницы города Ришат Нугманов.

Фото: пресс-служба Управления здравоохранения Набережных Челнов

Новый лечебный блок рассчитан на 56 пациентов. В случае необходимости число мест могут увеличить до 72.

Фото: пресс-служба Управления здравоохранения Набережных Челнов

«Отделения и палаты оснащены всем необходимым оборудованием. В палатах установлены медицинские консоли для подачи кислорода, прикроватные мониторы, функциональные кровати, инфузоматы, бытовая техника, установлены кнопки экстренного вызова персонала. Оборудованы современные места для сотрудников, введется видеонаблюдение в отделении», – отметили в горздраве.

Фото: пресс-служба Управления здравоохранения Набережных Челнов

Капитальный ремонт продолжится в блоке «Г». Там обновят пятое и шестое инфекционные отделения, приемное отделение.