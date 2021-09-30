Обновленное здание детско-юношеской спортивной школы №1 в Нижнекамске откроется в октябре

Фото: пресс-служба главы Нижнекамского района РТ

Одно из старейших учебных заведений города Нижнекамска — детско-юношеская спортивная школа №1, — основанное в 1968 году, в этом году также получила «второе» рождение за счет капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района РТ.

«Ремонт стартовал в феврале 2021 года. Завершение работ запланировано на октябрь текущего года. Обновление спортшколы стало возможным благодаря республиканской программе, из бюджета Татарстана было выделено 43,5 млн рублей», — уточнил источник в разговоре с ИА «Татар-информ».

Площадь объекта составляет 2,4 тыс. квадратных метров. В здании расположены два больших, три малых зала для хореографии, зона ожидания, медицинский кабинет, административный блок, помещение хранения спортивного инвентаря, складское помещение, которые теперь полностью обновлены и улучшены. Пропускная способность школы составляет 60-100 человек в смену. На сегодняшний день здесь выполнены практически все строительные работы.

«На данный момент завершились все демонтажные работы, 100% выполнена система пожаротушения, 95% выполнено водоснабжения (осталось установить оборудование), 90% выполнено выравнивание стен (штукатурка, стеклохолст), на 80% готова система отопления (остался теплоузел и бимиталические батареи), на 90% протянуто электроснабжение (осталось подключить оборудование), 90% система вентиляции (осталось оборудование вент камеры), 88% уложена напольная плитка, 50% установка витражей в залах», — рассказали в пресс-службе.

На сегодняшний день в спортшколе ведется работа по двум направлениям: баскетбол и спортивная гимнастика. Коллектив спортшколы состоит из 43 человек, 21 из которых — тренерский состав. В отделении спортивной гимнастики занимаются 170, баскетбола — 368 спортсменов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что мэр Нижнекамска Айдар Метшин поручил ускорить ремонт в колледже юстиции.