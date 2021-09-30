Мэр Нижнекамска Айдар Метшин поручил ускорить ремонт в колледже юстиции

В Нижнекамске проводится ремонт колледжа юстиции, который является филиалом Всероссийского государственного университета юстиции в Казани. Глава города Айдар Метшин проверил, как ведутся строительные работы в образовательном учреждении, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Мэр поручил ускорить ремонтные работы, отметив, что при этом должно быть обеспечено высокое качество и соблюдение культуры производства: «Чистота и порядок должны соблюдаться везде», — сказал он.

В выездном совещании также приняли участие руководитель исполкома Айдар Сайфутдинов, архитектор Нижнекамска Эмиль Сиразетдинов и руководители структурных подразделений исполкома района.

Колледж юстиции является филиалом Всероссийского государственного университета юстиции, который функционирует в Казани, выпускники вуза на сегодняшний день пользуются хорошим спросом на рынке труда. Новое учебное заведение в Нижнекамске открылось не случайно. Были учтены такие факторы, как нехватка специалистов и переполненность казанского вуза.

Учебное заведение расположено в здании Нижнекамского технологического колледжа (бывшее профтехучилище №62). Сейчас в учебном корпусе идет ремонт, студенты обучаются в отдельном блоке. В этом году на базе общего образования здесь учатся 38 человек.

Со следующего года у желающих появится возможность получить высшее юридическое образование по программам специалитета, бакалавриата и магистратуры, причем как в очной, так и в заочной форме. Сейчас ведется анализ будущей аудитории потенциальных студентов — в зависимости от этого будут открываться направления. В этом году здесь работают преподаватели из нижнекамских учебных заведений. Планируется, что в будущем сюда будут приезжать педагоги из Казани.