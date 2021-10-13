Обновление территорий по проекту «Наш двор» завершится в Нижнекамске в конце октября

Предоставлено пресс-службой Нижнекамского района РТ

В Нижнекамске завершается реализация президентской программы «Наш двор». В этом году под обновление попали 67 дворовых территорий, которые охватили 99 многоквартирных домов.

«Все те виды работ, которые включены в программу, а это дорожное покрытие, установка малых архитектурных форм и площадок ТБО, уличное освещение, скамейки и урны, во всех 67 дворах выполнены», — прокомментировала заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина.

В ряде дворов ремонтные работы продолжаются.

«У нас по программе этого года осталось несколько дворов, где сейчас идет укладка верхнего слоя асфальта и до 20-25 октября будет произведена установка игровых площадок», — уточнила заммэра.

В 2020 году в рамках республиканской программы «Наш двор» были выделены средства в размере 567,5 млн рублей, выполнено благоустройство в 67 дворах, которые охватили 108 многоквартирных домов. В этом году в Нижнекамском муниципальном районе в 67 дворах, которые охватывают 99 многоквартирных домов, ведутся работы по благоустройству дворовой территории в рамках республиканской программы «Наш двор». Из республиканского бюджета в 2021 году было выделено 703,16 млн рублей.

Во время своего ежегодного послания Президент РТ Рустам Минниханов отметил, что программа «Наш двор» затронет абсолютно все дворы республики. На сегодня по Татарстану благоустроено более 2 тыс. дворов, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».