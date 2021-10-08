Минниханов: В ближайшие пять лет мы должны привести в порядок все дворы республики

В Республике Татарстан продолжится реализация республиканского проекта «Наш двор». На сегодняшний день благодаря данной программе благоустроено более 2 тыс. дворов. Об этом на ежегодном Послании Госсовету РТ заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«В ближайшие пять лет мы должны привести в порядок все дворы многоквартирных домов республики», — подчеркнул руководитель РТ.

Отдельное внимание Минниханов обратил на программу по развитию комфортной городской среды, которая успешно воплощается в Татарстане.

«Беспрецедентным является наш опыт по развитию городской среды. Новые благоустроенные парки и набережные, скверы и бульвары становятся местом притяжения для людей всех возрастов», — отметил он.

Однако содержание общественных пространств вызывает замечания. «Отмечу, что содержание благоустроенных общественных пространств, поддержание в них чистоты и порядка — прямая обязанность муниципалитетов. У нас уже были замечания к ряду районов в этой части. Это Набережные Челны, Бугульминский, Лаишевский, Кукморский, Менделеевский и Рыбно-Слободский районы. Мы ждем от руководства районов, а также от самих жителей бережного отношения к новым благоустроенным местам отдыха», — заявил Президент.

Минниханов обозначил ряд вопросов, волнующих население, которые также предстоит решить. Среди них — качество оказываемых услуг ЖКХ, водоснабжение, работа общественного транспорта, качество дорожного покрытия, очистка дорог, тротуаров от снега, работа ливневок в крупных городах, инфраструктурная обеспеченность развивающихся городских и пригородных поселков, несвоевременный и некачественный вывоз мусора, жалобы на медицинское обслуживание и другие вопросы.

«Задача органов власти — оперативно реагировать на замечания, принимая исчерпывающие меры по их решению», — резюмировал руководитель республики.