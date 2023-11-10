Обновление набережной им. Табеева в Челнах завершат к концу ноября

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Стройка на набережной имени Фикрята Табеева в Набережных Челнах должна закончиться 30 ноября. Об этом «Татар-информу» сообщила пресс-секретарь мэрии Автограда Римма Мухаметзянова.

«В рамках благоустройства набережной имени Фикрята Табеева запланированы работы по устройству тротуаров, велодорожек, наружного освещения, видеонаблюдения, общественного туалета, установка малых архитектурных форм, озеленение. Согласно заключенному госконтракту, срок завершения работ в рамках 1-й очереди благоустройства – 30 ноября 2023 года», – сказала пресс-секретарь «Татар-информу».

На масштабную реконструкцию набережной вдоль Камы выделены 154 млн рублей, большая часть из которых – из бюджета Татарстана. Проектом занималось архитектурное бюро HEAD Group из Казани, а гендиректором выступила компания «Татмелиорация».

Недавно в Сети появились фото обновленного места отдыха. На набережной возводят амфитеатр с видом на Каму, доделывают стильную детскую площадку и приводят в порядок входную группу с перголами.