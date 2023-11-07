Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Обновленную набережную в Челнах представят в конце недели
Как стало известно «Татар-информу», новый участок набережной имени Фикрята Табеева почти достроен, его представят в конце недели.
«Почти достроили. В конце недели будет выезд [при участии архитектурного бюро, работавшего над проектом]», — сообщил источник агентства.
Кроме того, сегодня появились свежие фото нового участка набережной. Их выложила начальник Управления информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов Римма Мухаметзянова. На фото видны детская площадка, будущий амфитеатр, зоны отдыха со скамейками.
Итоговый эскизный проект южной части набережной Фикрята Табеева в Набережных Челнах появился весной этого года. Ранее сообщалось, что в 2023 году на обновление набережной направят 154,2 миллиона рублей. Это один из самых крупных проектов по всему Татарстану.
Фото и видео: t.me/rimmachelny
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»