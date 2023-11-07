Обновленную набережную в Челнах представят в конце недели

Как стало известно «Татар-информу», новый участок набережной имени Фикрята Табеева почти достроен, его представят в конце недели.

«Почти достроили. В конце недели будет выезд [при участии архитектурного бюро, работавшего над проектом]», — сообщил источник агентства.

Кроме того, сегодня появились свежие фото нового участка набережной. Их выложила начальник Управления информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов Римма Мухаметзянова. На фото видны детская площадка, будущий амфитеатр, зоны отдыха со скамейками.

Итоговый эскизный проект южной части набережной Фикрята Табеева в Набережных Челнах появился весной этого года. Ранее сообщалось, что в 2023 году на обновление набережной направят 154,2 миллиона рублей. Это один из самых крупных проектов по всему Татарстану.

Фото и видео: t.me/rimmachelny