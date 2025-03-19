Обновление казанского Дворца детского творчества имени Алиша начнется в этом году

Дворец детского творчества имени Абдуллы Алиша

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В текущем году начнется капитальный ремонт Дворца детского творчества имени Абдуллы Алиша в столице Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани в Telegram-канале.

В здании 1961 года постройки планируется заменить инженерные системы и кровлю, укрепить несущие конструкции и фундамент, отремонтировать фасад, помещения, дворовые постройки, заменить энергоснабжающие сети. Также предполагается благоустроить прилегающую территорию.

На время работ дети продолжают занятия в других учреждениях города, уточнили в администрации.

Нынешний глава Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов в студенческие годы занимался в ДДТ имени Алиша – он играл на гитаре в рок-группе, рассказали в пресс-службе.

Летом прошлого года анонсировалось, что на ремонт Дворца детского творчества имени Абдуллы Алиша понадобится около 700 млн рублей. С тех пор стоимость работ могла увеличиться.