На ремонт дворца детского творчества им. А.Алиша потребуется порядка 700 млн

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На ремонт городского дворца детского творчества им. А.Алиша необходимо порядка 700 млн рублей. Об этом в рамках XXX сессии Казанской городской думы рассказал начальник Финансового управления исполкома города Ирек Мухаметшин.

«Насколько известно, сумма порядка 700 миллионов необходима. Ремонтные работы по таким крупным объектам у нас обычно осуществляются за счет республиканских программ», – уточнил он.

Проектная документация по проекту уже готова и полностью прошла экспертизу. Вскоре ведомственные структуры планируют обратиться за помощью в финансировании к республиканским властям.