Обнаружили тело одного из рыбаков, пропавшего на Свияге в Татарстане две недели назад

Сегодня спасатели ЗПСО №2 обнаружили тело одного из пропавших на Свияге рыбаков, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Напомним, мужчины отправились рыбачить 13 апреля и домой не вернулись. В Зеленодольском районе были развернуты поисково-спасательные работы, которые ведутся до сих пор.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Сегодня днем в 50 метрах от берега реки спасатели обнаружили тело 48-летнего рыбака, который пропал вместе с 52-летним товарищем.

«Предположительно, рыбаки оказались в воде ночью из-за резкого маневра на лодке или столкновения с плавучим предметом, а намокшая верхняя одежда утянула мужчин на дно», – рассказали в ГУ МЧС России по РТ.