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Обнаружили тело одного из рыбаков, пропавшего на Свияге в Татарстане две недели назад
Сегодня спасатели ЗПСО №2 обнаружили тело одного из пропавших на Свияге рыбаков, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Напомним, мужчины отправились рыбачить 13 апреля и домой не вернулись. В Зеленодольском районе были развернуты поисково-спасательные работы, которые ведутся до сих пор.
Сегодня днем в 50 метрах от берега реки спасатели обнаружили тело 48-летнего рыбака, который пропал вместе с 52-летним товарищем.
«Предположительно, рыбаки оказались в воде ночью из-за резкого маневра на лодке или столкновения с плавучим предметом, а намокшая верхняя одежда утянула мужчин на дно», – рассказали в ГУ МЧС России по РТ.
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