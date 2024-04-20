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Происшествия 20 апреля 2024 11:41

Обнаруженная в поселке Мирный граната оказалась страйкбольным снарядом

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Обнаруженная в поселке Мирный находка оказалась пластиковой страйкбольной гранатой, сообщил источник «Татар-информа».

Ранее мы сообщали, что местные жители обнаружили гранату недалеко от площадки, где обычно проводится «Сабантуй».

На место отправились сотрудники правоохранительных органов и кинологи.

#граната
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