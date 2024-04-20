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Обнаруженная в поселке Мирный граната оказалась страйкбольным снарядом
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Обнаруженная в поселке Мирный находка оказалась пластиковой страйкбольной гранатой, сообщил источник «Татар-информа».
Ранее мы сообщали, что местные жители обнаружили гранату недалеко от площадки, где обычно проводится «Сабантуй».
На место отправились сотрудники правоохранительных органов и кинологи.
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