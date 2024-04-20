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В казанском поселке Мирный нашли похожий на гранату предмет
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В казанском поселке Мирный местные жители обнаружили предмет, похожий на гранату.
Как сообщил источник «Татар-информа», предмет был обнаружен рядом с площадкой, где обычно проводится «Сабантуй».
В данный момент на месте работают сотрудники полиции и кинологи.
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